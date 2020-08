Benieuwd naar de nieuwe modetrends voor herfst winter 2020 2021? Zoals elk seizoen, geven we een aftrap met ons mode-ABC. Een modegidsje dat je wegwijs maakt in de allernieuwste mode. Dit is puur genieten!

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten zich moeilijk samenvatten. De moods lopen sterk uiteen. Aan de ene kant zien we avant-gardistische en bijna architectonische vormen zoals puntige schouders, agressieve zwarte stiefmoeder-van-Sneeuwwitje-capes, leren Matrix-jassen en moderne versies van de petticoats van toen. Aan de andere kant blijven we in de nieuwe wintermode veel jaren ’70 invloeden en bohémiens looks tegenkomen. Tussen die twee uitersten gebeurt er verder nog van alles. Jaren ’80 power coats, outfits die zijn geïnspireerd door klassieke paardrijkostuums, oversize broekpakken en… nog veel meer. Neem ons ABC van de mode trends voor herfst winter 2020 2021 door en vorm je een eerste beeld van de mode voor het nieuwe seizoen. De nieuwste modetrends van A tot Z. Heerlijk, al die nieuwe mode, vind je niet?

A van Avant-gardistisch

De mode voor herfst winter 2020 2021 is avant-gardistisch. Schouders krijgen vierkante of puntige vormen, schoenen krijgen grote, opbollende neuzen en bizarre proporties. De mode is innovatief, extreem, soms zelfs bizar.

B van Bloemenprints en Bohémien

Maar niet alles is even vernieuwend en futuristisch. Bloemenprints en bohémien looks vormen de andere kant van de medaille. Romantisch, lieflijk. Dit soort looks zagen we onder meer bij Etro, Celine en Chloé.

C van Capes en Poncho’s

Capes en poncho’s gaan we ook voor herfst winter 2020 2021 weer zien. De nieuwigheid is de cape-jurk: een jurk met een bijbehorende of geïncorporeerde cape.

D van Doorgestikt of Dierenprints?

Misschien! Misschien ook niet. Doorgestikte tassen, jassen, tassen, schoenen waren de afgelopen seizoenen een supertrend, net zoals dierenprints. Voor herfst winter 2020 2021 gaan we beide trends nog steeds zien, al nemen ze een wat minder dominante plek in. Doorgestikt blijft, maar wordt ook ‘gevlochten’ of zelfs ‘geknoopt’. En de dierenprints? Die raken nooit uit de mode, maar zijn dit seizoen wat minder aanwezig.

E van Eco-vriendelijk

Eco-vriendelijk is dé modetrend voor de komende seizoenen. Er is aandacht voor milieuvriendelijke materialen en verwerkingsprocessen. Een voorbeeld: gerecycled leer.

F van Fluweel

Fluweel is bij uitstek een winters materiaal. Voor herfst winter 2020 2021 gaan we het weer volop zien. Ook van top tot teen (lees: fluwelen broekpakken). Zagen we een paar jaar geleden vooral ribfluweel, deze winter gaan we voor glad fluweel.

G van Glitter en Gilets

Glitter in de vorm van pailletten en disco-achtige texturen met vooral veel gefonkel en een hoog glam-gehalte zorgt voor een uitgesproken Eighties feeling. G ook van Gilets, een kledingstuk dat we het afgelopen seizoen al terugzagen.

H van Hogepriesteres en Half/Half

Malecifent, Mistress of Evil, drukt haar stempel op de avondmode voor herfst winter 2020 2021. Denk aan zwarte gewaden in hogepriesteres-stijl. Half/half is ook een trend. Denk aan trench coats waarvan de ene verticale helft in ruiten is uitgevoerd, en de andere helft in een effen stof.

I van Ieniemienie tasjes?

Yep, ieniemienie tasjes blijven een trend (en ze zijn steeds geraffineerder en steeds innovatiever), maar daarnaast gaan we ook weer maxi-tassen zien. Elk formaat is goed.

J van Jeans

Jeans, denim, spijkergoed. Nooit zullen we afscheid nemen van dit blauwe goedje. Dé trend voor herfst winter 2020 2021? Patch work denim en double denim (de combinatie van spijkergoed met spijkergoed).

K van Kant

Kant, doorzichtig kant. blijft van de partij. Zwart kant is de favoriet, maar zwart is niet de enige (niet-)kleur voor dit supervrouwelijke materiaal. Elie Saab bijvoorbeeld koos voor rood kant.

L van Leer (op leer)

Leer (ook nepleer) blijft een huge trend. Hetzelfde geldt voor de leer op leer trend die we al een paar seizoenen zien. Je (nep)leren broek is dus nog steeds superhip.

M van Marie Antoinette

Behalve Maleficent drukt ook Marie Antoinette haar stempel op de mode voor herfst winter 2020 2021. Op verschillende catwalks zagen we peplum-topjes en -jasjes, en rokken met zeer breed uitwaaierende constructies rond heupen, soms zelfs met rigide structuren.

N van Nepbont

De eco-vriendelijke trend brengt ons niet alleen nepleer maar ook nepbont. Belangrijke modehuizen als Prada, Givenchy en Michael Kors kozen voor faux fur.

O van Oversize en Oorbellen

Oversize blijft een grote trend. Denk hierbij aan power coats, superwijde broeken en oversize broekpakken. Oversize zijn ook de oorbellen voor herfst winter 2020 2021. Soms reiken ze tot ver over de schouders!

P van Paardrijstijl en Pofmouwen

Paardrijbroeken, paardrijlaarzen. De paardrijstijl is terug in de mode, met Chanel aan kop. Een trend die we meenemen van de afgelopen seizoenen is: de pofmouw. Die wordt nòg groter en innovatiever, soms met een lage aanzet zoals bij Fendi.

Q van Quilted (=doorgestikt)

De afgelopen seizoenen vierden doorgestikte tassen en zelfs schoenen hoogtij. Dit seizoen gaan we vooral voor chique, doorgestikte mantels.

R van Roesjes

Roesjes voor bloesjes. De roesjes voor winter 2020 2021 zijn romantisch en flodderig in jaren ’70 stijl óf stijf en chic met een aristocratische uitstraling.

S van Seventies

De seventies blijven ons achtervolgen: lammy coats, franjes, seventies spijkerbroeken, lange, zwierige bloemenjurken, naturel leren tassen. We blijven het allemaal zien en dragen.

T van Trench coats

De trench coat, een klassieker zal nooit uit de mode gaan, maar de snitten zijn altijd in beweging. Voor herfst winter 2020 2021 zijn de trench coats lang en oversize.

U van Uitgesproken

De mode voor herfst winter 2020 2021 is uitgesproken, over de top. Grijze muizen mode is er dit seizoen niet bij!

V van Vesten (Marni) en Vintage tassen

Grote feelgood-vesten zijn terug (en daar zijn wij maar wat blij om). Een andere nieuwkomer met een knipoog naar het verleden is de vintage tas.

W van Windjacks

Zowel Louis Vuitton als Versace showden kleurrijke, stoere windjacks. Eindelijk weer eens wat sportswear invloeden. Alhoewel… we gaan dit soort jacks deze winter (behalve met broeken) ook met geraffineerde, supervrouwelijke jurken dragen. Mixen is het sleutelwoord.

X van X-factor

Wat je ook draagt, hoe je je ook kleedt, het is die X-factor die telt.

Y van You

Die X-factor van de vorige letter slaat op YOU, op jou. Ontwikkel je eigen stijl, wees jezelf.

Z van Zilver

Goud voor de zomer, zilver voor de winter, is de klassieke moderegel. Voor winter 2020 2021 gaat die weer op. De Feesten 2020 vieren we vooral in het zilver! Maar goud mag natuurlijk ook :-) Vooral oudgoud is weer in zwang.

Heb jij er al zin in? Wij wel!

TRENDYSTYLE