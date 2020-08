Wie had ooit kunnen bedenken dat de allernieuwste schoenen en laarzen de vormen zouden aannemen zoals we die op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen? Deze schoenentrend hebben wij niet zien aankomen!

Natuurlijk zijn de schoenen de afgelopen jaren steeds kleurrijker en fantasievoller geworden. De modeontwerpers hebben op schoenengebied de afgelopen jaren van alles, om het zo maar even te zeggen, uitgespookt. Schoenen met veren, met pailletten, met enorme plateauzolen, in alle kleuren van de regenboog, met puntige of zelfs vierkante neuzen, sokschoenen, soklaarsjes… je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het wel op de catwalks voorbij zien komen.

Maar de schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 slaan werkelijk alles! Het cultmerk Bottega Veneta, dat de afgelopen seizoenen met zijn gevlochten schoenen en muiltjes al alle aandacht van de fashionista’s trok, deed er voor het nieuwe seizoen nog een flinke schep bovenop. Halfhoge laarzen en gevlochten muiltjes met hoge hak hebben nu eens niet vierkante maar ronde en – let op! – opbollende neuzen. Ook het vlechtpatroon dat eerst nog vrij klassiek was, heeft andere vormen aangenomen. Meer dan vlechtpatronen lijken het knooptechnieken.

De schoenen en laarzen op de catwalk van Fendi doen futuristisch aan door de materialen en de vormgeving. Halfhoge schoenen zijn uitgerust met ‘enkelstukken’ waardoor je een soort laarsjes krijgt. Pumps hebben bandjes die op een nooit-geziene inventieve manier om de enkel worden gegespt. Aan fantasie heeft het het Italiaanse modehuis dit seizoen niet ontbroken.

Prada stuurde zijn modellen in futuristische outfits met daaronder grote regenlaarzen met track zolen de catwalk op. Lomp is misschien niet het juiste woord om deze laarzen te omschrijven, maar het komt wel spontaan in ons op. Een ander woord is FUN. Want dat de mode voor herfst winter 2020 FUN is, staat als een paal boven water. Laten we onszelf in deze serieuze tijden vooral niet al te serieus nemen! Wat ons betreft zouden deze schoenen/laarzen wel eens de must-haves voor winter 2020 2021 kunnen worden…

