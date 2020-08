Haartrends winter 2020. Dit korte kapsel is superhip!

Een kort maar vrouwelijk kapsel? Dit korte koppie is supercool en helemaal in lijn met de allernieuwste kapseltrends voor herfst winter 2020 2021.

Zin om de schaar in je haar te zetten? We hebben een supercool kapseltje volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021 voor je! Het is kort, maar vrouwelijk, heel gemakkelijk in het onderhoud, trendy maar ook chic. Ja, al deze eigenschappen vind je in één enkel kapseltje. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens.

Dit korte kapsel is dé trend voor herfst winter 2020. Het is kort in de nek maar bovenop het hoofd en rond het gezicht is het wat langer. We gaan in dit geval dus niet voor een kort, opspringend kruintje op het midden van het hoofd om volume te creëren, maar voor langere lokken die het gezicht omlijsten. Hierdoor komt dit korte kapseltje heel vrouwelijk over. Van voren gezien lijkt het zelfs lang.

Het spannendste detail vind je in de nek. Van achteren is het haar wat langer, maar niet opgeknipt zoals we dat de afgelopen seizoenen vaak zagen. Het is wat uitgedund waardoor je de lengte blijft behouden maar toch dat pittige effect van een kort kapsel verkrijgt.

Dit korte kapsel van model Sveta Black is hét kapsel voor winter 2020. Het laat zich bovendien heel gemakkelijk stylen. Wet looks zijn ook het komende seizoen de trend. In dit geval doe je wat gel in je haar en haal je er een fijne kam door. Klaar ben je! Voor een speciale gelegenheid kun je dit korte kapseltje opleuken met haaraccessoires zoals een diadeem of haarband. Wat je ook doet, het is kort, fris, pittig én supervrouwelijk. We love it!

