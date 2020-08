Haartrends zomer 2020. Deze strandkapsels zijn super Instagrammable

Heerlijk naar zee. Dolce far niente. Lekker niets doen. Op het strand wil je geen omkijken naar je haar hebben, maar tegelijkertijd wil je er (op je selfies) wel goed uitzien. Dat kan! Ga voor een Instagrammable kapsel volgens de allernieuwste kapsel trends voor zomer 2020. We doen je een paar trendy strandkapsels aan de hand te doen.

Knotten en opsteekkkapsels zijn perfect voor aan het strand of in het zwembad (en tegelijkertijd héél Instagrammable)

Aan zee mag je je haar dragen zoals jij dat wilt. Je kan het los laten hangen of opsteken. Juist tijdens de vakantie moet iedereen doen waar hij of zij zin in heeft, en dat geldt ook voor je kapsel. Vrouwen die van een verzorgd uiterlijk houden en die graag egaal bruin worden, zullen hun haar waarschijnlijk opsteken. Vrouwen met een vrije spirit laten hun manen wellicht wapperen in de wind. Het hangt af van het type vrouw dat je bent hoe je je haar aan zee of in het zwembad draagt.

Maar kies je voor gemak, dan is een opgestoken kapsel natuurlijk heel prettig. Als het warm is, ligt het voor de hand om je haar op te binden. Het is frisser, praktisch. Een opsteekkapsel is dan ook een aanrader voor warm zomerweer. Maar ga wel voor een opsteekkapsel waar je blij van wordt, zoals een ingevlochten kapseltje.

We hebben een kapsel idee voor een ingevlochten kapsel voor je. Stel je twee visgraatvlechten aan weerszijden van je hoofd voor, wellicht met een middenscheiding. Bind de vlechten vast met een elastiekje en breng ze naar achteren. Knoop de uiteinden van de vlechten in je nek samen. Om de punten aan het zicht te onttrekken, draai je ze naar binnen en zet je ze vast met schuifspeldjes. Je hebt nu een soort gevlochten knot in je nek. Dit is een heel mooi strandkapsel met haar uit je gezicht, fris, en praktisch. Bovendien blijft je haar de hele dag goed zitten, en verder is dit kapsel ook nog eens supertrendy. Dus als je een selfie voor Instagram wilt maken, zie je er altijd goed uit.

Klik hier voor 15 vlechtkapsels

Knotten en vlechtkapsels zijn sowieso altijd goed. Deze kapsels zijn stijlvol en verzorgd omdat je haar goed op z’n plaats blijft zitten. Maar het is ook de trend. Je hoeft maar een rondje op Instagram te maken en je ziet dat opsteekkapsels weer volop in de mode zijn. Ook backstage kwamen we opvallende opsteekkapseltjes tegen. Zo zagen we een kapsel met een strakke middenscheiding en twee knotten aan weerszijden van de scheiding (zie de foto hierboven). Je kunt aan dit kapsel een trendy twist meegeven door je haar los te laten hangen en aan weerzijden van je hoofd twee kleine, warrige knotjes te maken. Als twee konijnenoortjes. Dit soort kapsels zullen we steeds vaker gaan zien, maar het heeft wel even tijd nodig, want niet altijd wordt deze stijl begrepen. Klik hier voor meer knotjeskapsels.

Door: Charlotte Mesman