De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten een ommezwaai zien. Dat geldt ook voor de pony kapsels. Het is niet zo dat we direct afscheid gaan nemen van Jane Birkin en shag pony’s, maar….

De allernieuwste pony kapsels voor herfst winter 2020 2021 zijn eigenlijk een beetje een verrassing. Afgelopen seizoenen zagen we een opbloei van de Jane Birkin pony’s, shag pony’s en gordijntjespony’s. Allemaal pony’s met vrij zachte lijnen, vaak met een ietwat hoge aanzet en niet al te breed waarbij de zijkanten met de rest van het kapsel vervloeien. De mood was sensueel en romantisch. Voor herfst winter 2020 2021 zien de pony’s er anders uit.

De haartrends voor herfst winter 2020 2021 verleggen de accenten. We gaan ons haar netter stylen, we gaan weer steil haar zien, de lijnen worden strakker. De mood wordt moderner, soms boyish, soms uitgesproken jaren ’80. Dit geldt ook voor de pony kapsels.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Het zal je direct opvallen dat de pony’s glad geföhnd zijn, maar ook dat ze breder geknipt worden. Of dit je zal staan, hangt af van de vorm van je gezicht. Heb je een smal gezicht, dan kan een dergelijke pony je gezicht optisch breder en minder lang doen lijken. We gaan dus bredere pony’s zien. Ook de lijnen ervan zijn interessant. Aan de ene kant zien we kaarsrechte pony’s – alsof de kapper de lineaal erop losgelaten heeft -, aan de andere kant gaan we ook weer wat rondere vormen zien waarbij de pony richting de zijkanten wat langer wordt. De korte pony blijft ook van de partij.

En dan hebben we nog de choppy bangs: pony’s die rafelig zijn geknipt. Rafelige haarcoupes en ‘uitgedunde’ laagjeskapsels behoren ook tot de haartrends voor herfst winter 2020 2021.

