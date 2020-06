Zin in een nieuwe zomerkapsel? Laat je inspireren door de sixties haartrends voor zomer 2020 en ga voor een Jane Birkin pony! Dit is het zwoelste kapsel ever.

De hair look backstage bij de modeshow van Dsquared2 voor lente zomer 2020 was misschien wel één van de coolste die we ooit gezien hebben. De kapseltjes van de modellen waren overduidelijk geïnspireerd door de haarstijl van de legendarische Jane Birkin. Vooral de pony is ontzettend Birkin-achtig. Deze hair look sluit aan bij de kapseltrends voor zomer 202o die weer volop sixties invloeden laten zien.

Het is juist die pony waarmee je heel gemakkelijk je eigen hair look een trendy twist kunt meegeven! De pony is niet te vol en ook niet te breed, vrij lang en rond geknipt. Juist omdat de pony niet zo dik is, kun je ‘risicoloos’ laten knippen. Staat het je niet, dan style je ‘m gewoon weg. En voor je het weet is-ie weer uitgegroeid.

De pony laat zich gemakkelijk stylen. Föhn ‘m glad met behulp van een ronde borstel die je onder de pony plaatst. Ook de rest van je haar föhn je glad (net zoals Jane het altijd droeg).

Ook als je kort haar hebt, kun je aanhaken bij deze sixties stijl. Je kunt, net zoals bij lang haar, voor een lange, rondgeknipte pony gaan maar je kunt ook voor een gordijntjespony kiezen, met lange zwoele lokken aan weerszijden van je gezicht, zoals het kapsel van Nederlands model Ilja Vermeulen (zie de foto).

Maak je ogen op met mascara op je onderste en bovenste wimpers zoals in de sixties. Je look is compleet. Je t’aime!

