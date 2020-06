Hip, trendy, cool. De modetrends voor lente zomer 2020 laten supermoderne looks zien maar er zijn ook ‘evergreens’ die steeds weer opduiken. Een voorbeeld? De donkere blazer. Een donkere blazer – donkerblauw of zwart – is een must-have voor zomer 2020. De trend is: klassiek. De lijnen zijn vrij ‘figure hugging’: niet strak maar zeker niet oversize. De blazers hebben één of meerdere knopen. Double breasted blazers laten we dit seizoen even voor wat ze zijn.

De klassieke donkere blazers van nu laten zich heel eenvoudig dragen. Je kunt ze combineren met een bloemenjurk, met een lange plooirok, zelfs met een bermuda. Eigenlijk kun je ze overal over of op dragen. Alles draait om de mood die je wilt creëren.

Voor feestelijke gelegenheden kun je een donkerblauwe blazer combineren met wit. Donkerblauw of zwart met wit is altijd superchic. Een donkere blazer over een crèmekleurige outfit is helemaal up-to-date en misschien nog net iets geraffineerder.

Wil je er een klassiek-stoere draai aan geven, combineer het geheel dan met veterboots met dikke zolen. Je kunt de blazer ook over een bloemenjurk dragen. Bij fris weer haal je er zwarte panty’s bij, maar dan wel weer met rode schoenen. Een donker, klassiek broekpak combineer je juist weer met een simpel wit hemdje of T-shirt. Het gaat om de contrasten, weet je nog?

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. De donkerblauwe blazer is veelzijdiger dan je misschien denkt. Zo’n jasje kan echt héél héél trendy zijn, maar dan moet je wel even aanspraak maken op je stijlgevoel (dat je ongetwijfeld hebt).

TRENDYSTYLE