De modetrends voor lente zomer 2020 laten alle mogelijke lengtes zien. Van supermaxi tot supermini. Spijkershorts zijn nog steeds een hot item. Maar er is meer onder de zon. Voor een geklede look, ga je voor een bermuda. Vind je het leuk om ook een stuk dijbeen te showen, dan zijn er – naast de gebruikelijke spijkershorts – ook andere opties: mooie korte broekjes met bandplooi en… zijden boxershorts.

Laten we beginnen met die zijden boxershorts. Die komen uit zijn garderobe. Als we op de catwalks voor lente zomer 2020 mogen afgaan, gaan de heren deze zomer in boxershorts over straat. Waarom zouden wij dames er dan niet aan meedoen? Een paar zijden boxershorts met een mooie witte blouse is goed voor een vernieuwende, up-to-date modelook. Kijk eens bij de herencollecties. De fantasieën zijn werkelijk schitterend.

Een ander alternatief voor de spijkershorts zijn de korte broekjes met bandplooi. Draag ze met een superromantische blouse, misschien wel gehaakt, en je hebt een heerlijke zomerlook. Je kunt deze look supervrouwelijk maken met een klein tasje, een paar hoge hakjes of coole rijglaarsjes. Deze look is goed voor overdag maar zeker ook voor een feestje.

Behalve broekjes en bermuda’s zien we deze zomer ook weer minirokjes dankzij de invloeden van de jaren ’80. In plaats van fladderrokjes gaan we weer voor korte, rechte rokjes. Draag er een top met big shoulders op en je bent helemaal actueel.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en update je look met een vernieuwende touch volgens de modetrends lente zomer 2020.

TRENDYSTYLE