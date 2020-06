Kapsels en haarkleurtrends 2020. Ga voor zwoel zomerhaar met baby high lights!

Nooit als in het jaar 2020 heeft de uitgroei van onze haarkleur ons beziggehouden. En dat zet je toch wel een beetje aan het denken voordat je weer voor een drastisch haarkleurtje volgens de allernieuwste haarkleurtrends gaat. Tenminste, mij wel. En jullie misschien ook.

Gelukkig is er een haarkleurtrend die wel nooit uit de mode zal gaan: highlights. Vooral voor de zomer zijn highlights fantastisch. De combinatie van deze haarkleurtechniek met de zon is een absolute topper. Er zijn wel een paar dingetjes die je je kapper op het hart moet drukken, wil je met een hip highlight hoofd voor de dag komen.

Volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor lente zomer 2020 zijn de ‘lights’ supersuperbaby. Ga voor zongekuste gouddraadjes. Vermijd het zebra-effect. Kappers zijn hier niet altijd even blij mee want het is heel arbeidsintensief. Maar ook héél mooi!

Wil je het helemaal goed doen, vraag dan je kapper om sommige highlights wat sterker aan te zetten of in een andere nuances zodat je hoofd er niet te ‘systematisch’ uitziet. Houd je contrast, dan zijn lowlights (donkerder dan je eigen haar) wellicht een optie.

Ben je van plan om lekker de zon in te gaan, deel dit dan met je kapper. Het kan een reden zijn om de highlights wat minder sterk aan te zetten. De zon doet de rest.

Vraag je kapper om de highlights bij de aanzet zo te zetten dat je uitgroei minimaal is.

En – last but not least: wijk niet teveel van je eigen haarkleur af zodat je uitgroei heel natuurlijk is.

Op naar zwoel zomerhaar! Nogmaals, de allerbelangrijkste trend is die goudgekuste draadjes. Highlights in baby-formaat zijn dé trend voor zomer 2020.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE