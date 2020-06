Streetstyle mode zomer 2020. Zo wordt dat oma vest trendy!

Wisselvallig zomer weer? Geen zin in een blazer of jack? Ga voor een vest. Zo draag je een wollen vest volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020.

Wisselvallig weer? Dan zit er niet anders op om iets over je dunne zomerjurkje of topje aan te trekken. De modetrends voor lente zomer 2020 bieden ons meerdere opties: oversize blazers, spijkerjacks en trench coats. Maar in deze casual ‘ik werk thuis’-periode hebben we vooral behoefte aan comfortabele en zachte kledingstukken. En dan kom je al snel uit op een vest.

Hoe gemakkelijk was het een paar jaar geleden toen Alessandro Michele van Gucci alles wat maar even ‘nerd’ en ‘granny’ was tot modetrend verhief. Die tijden zijn voorbij maar dat neemt niet weg dat je best nog een vest mag dragen. Een vest kan zelfs heel stijlvol en chic zijn. We hebben een paar styling tips volgens de nieuwste mode voor zomer 2020 je:

1. Draag je vest over een klein wollen topje.

2. Draag er een goudkleurige schakelketting bij (dit is een toptrend voor zomer 2020).

3. Draag je vest met een ceintuur in je taille.

4. Ga voor een vest met animalier print.

5. Draag je vest op (nep)leer. Dan wordt het opeens stoer.

6. Ga voor een monochrome look (alles in één en dezelfde kleur, dus ook je vest).

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en kleed je op wisselvallige dagen met een vest waaronder een supercool topje schuilgaat. Om mee te showen op het moment dat de zon tevoorschijn komt.

