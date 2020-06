Wil je meer weten over de schoenentrends voor lente zomer 2020? Kijk dan even naar de schoenen van het Italiaanse modehuis Bottega Veneta. Sinds een paar seizoenen dicteert dit modehuis de meest hippe schoenentrends. Eerst ging het vooral om gevlochten leer: gevlochten leren tassen en later ook gevlochten leren schoenen. Die gevlochten schoenen gaan we ook voor zomer 2020 volop zien. Maar opvallend zijn ook de teenslippers met (half)hoge hak. Thong sandals worden ze wel genoemd.

Natuurlijk stortte de modewereld zich massaal op deze schoenentrend. En ook in de grote modeketens (of online) zijn ze een trend. Om het nog maar niet te hebben over de allerlaatste modeweken. Fashionista’s en vips vonden (vinden) ze te gek, deze slippers met halfhoge hak.

Hoe draag je thong sandals?

Te kust en te keur. Wanneer je wilt. Er is slechts één voorwaarde aan verbonden. Je voeten moeten in topconditie zijn. Supergladde hieltjes en mooi verzorgde nageltjes zijn een vereiste. Een nagellakje is niet eens een must. Als je nagels maar schoon en gezond zijn.

