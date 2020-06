Vroeger werden brillen wel geassocieerd met ‘grijze muizen’-looks maar die tijden zijn voorbij. Brillen zijn hip. In Italië dragen trendy jongeren zelfs monturen met neutrale glazen omdat ze met bril gezien willen worden. Volgens de brillentrends voor lente zomer 2020 mag je best voor een statement bril gaan.

Een goed voorbeeld van statement brillen zagen we op de catwalk van Miu Miu voor lente zomer 2020. Het Italiaanse modehuis stuurde verschillende modellen met retro montuurtjes de runway op. De brillen hadden allemaal een cat’s eyes-vorm en waren soms zelfs overdekt met glittertjes voor een ultieme glam look.

Ook grote, zware monturen mogen weer, net zoals hele lichte monturen. Het is maar waar je je goed bij voelt. Een bril is iets heel persoonlijks. Nog persoonlijker dan schoenen of een tas, ook omdat-ie pal midden in je gezicht staat en omstanders er niet omheen kunnen.

Kies daarom altijd een montuur waar je je goed bij voelt. Aan de andere kant kan het ook heel spannend zijn om eens uit je comfort zone te komen, en voor een bijzonder montuur te kiezen. Heb lef. En bedenk: fashion is fun!

Tip: Het is superhip om een overdreven nerderige bril met een coole outfit te combineren. Juist dit contrast maakt van je bril een succes.

