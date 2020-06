De kapseltrends voor lente zomer 2020 laten zich (opnieuw) inspireren door het verleden. De jaren ’60 en ’70 vieren hoogtij, vooral als het op haarcoupes aankomt. De korte kapseltjes voor deze zomer zijn supervrouwelijk met een klassiek-moderne retro twist.

Het geheim van het kapseltje dat je op de kapselfoto’s ziet, zit ‘m in de details: de lange bakkebaarden die eindigen in een sierlijk puntje, het mooi geknipte nekje, de korte laagjes, het opspringende kruintje, de vrouwelijke zijlok. En de oren die nu eens niet bedekt zijn maar helemaal in zicht. Let ook op de nek. Die is sierlijk en slank ook dankzij het opgeknipte haar in de nek.

Dit kapseltje is supersnoezig en voor iedereen haalbaar. Neem deze kapselfoto’s mee naar je kapper. Combineer het kapseltje met volle wenkbrauwen en draag er een LBD bij. Beeldig, toch?

