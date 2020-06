Fashion modellen zijn dol op spijkerbroeken. Ze kunnen er niet genoeg van krijgen maar ze dragen ze wel op hun eigen manier. Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina en ontdek hoe de fashion models de spijkerbroeken trends voor lente zomer 2020 interpreteren. We vatten de modellen-trends in een aantal styling tips voor je samen. Kijk verder maar wat je ermee doet. Haal die dingen eruit die bij jou passen:

1. Total white of total black is cool. Combineer een witte spijkerbroek met een wit T-shirt, een zwarte spijkerbroek met een zwart T-shirt.

2. Combineer een spijkerbroek met een ‘overhemd‘ (net zoals dat van hem). Draag de ene helft in je broek en de andere helft erover.

3. Draag sneakers onder je spijkerbroek. Hoe groter, hoe beter (je benen lijken er langer en slanker door).

4. Knip je spijkerbroek af. Hello, shorts!

5. Ga voor een spijkerbroeken met een hoge taille. Ook hierdoor lijken je benen slanker.

6. Combineer denim met dierenprints.

7. Twee modeaccessoires mogen niet ontbreken: een coole zonnebril en een duur ogende tas.

8. Optional: als je het kunt hebben, show dan een klein stukje buik (maar niet teveel!).

9. Combineer dit soort looks met een wet look kapseltje. Zo easy, zo stoer (veel gel in je haar en alles naar achteren!).

TRENDYSTYLE