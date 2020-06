Kapseltrends zomer 2020. Bloemen in je haar is superhip(pie)

Eindexamenfeestje, afstudeerborrel, zin in een feestelijke look? Steek een bloem in je kapsel. Laat je inspireren door de haartrends voor lente zomer 2020.

Het wordt een andere zomer dan we verwacht hadden. Maar genieten zullen we! Trek je zwierigste jurkjes uit de kast en steek een bloem in je haar volgens de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020. Een enkele, simpele gerbera bloem geeft je kapsel direct een blije, zomerse twist. Steek je haar losjes op en bevestig de bloem lukraak ergens in je kapsel zoals bij de modeshow van Dolce & Gabbana. Schiet in je T-shirt en jeans en je hebt een superlook.

Wil je het geraffineerder aanpakken – voor een besloten feestje, een eindexamenparty, een afstudeerborrel(tje), een bruiloft – dan kun je je haar achter in je nek samenbinden in een knot waar je romantische nepbloemen in verwerkt. Zo’n kapsel wordt hip als je je haar een tijdelijk trendy kleurtje meegeeft.

Voor een heel bijzondere look kun je je laten inspireren door de bloemenlook van de Italiaanse modeontwerper Giambattista Valli. De gezichten van de modellen op zijn catwalk voor lente zomer 2020 waren omlijst door bloemenkransen die over het voorhoofd liepen. Dit is een look voor uitzonderlijke gelegenheden (misschien ga je deze zomer trouwen), maar je kunt er ook een diadeem van maken en de bloemen wat hoger op je hoofd plaatsen. Het ziet er in ieder geval beeldig uit.

Ons advies: laat je inspireren door deze bloemenkapsels! Interpreteer ze op je eigen, persoonlijke manier.

TRENDYSTYLE