Leer op leer, of beter: nepleer of neepleer. We zagen deze modetrend voor lente zomer 2020 begin dit jaar overal: op de catwalks, tijdens de modeweken van januari (mannenshows) en februari (vrouwenshows), en in eerste voorjaarscollecties van grote modeketens. Nepleren jurken, nepleren broeken, nepleren blouses, nepleren rokken… Whatever. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het hing er in het (nep)leer. Volgens de allernieuwste modetrends was het de bedoeling dat we al deze (nep)leren met elkaar gingen combineren.

Dolgelukkig was ik met deze trend (ben ik nog steeds). Al vroeg in het seizoen kocht twee nepleren broeken en een nepleren jurk. Ze zijn fantastisch als het wat frisser weer is, en helemaal te gek als het regent. De nepleren jurk is bovendien superhip, en is één van mijn favorieten van voorjaar 2020. Ook tijdens de modeshows zagen ik steeds meer fashionista’s in dit soort items.

Eigenlijk hadden we verwacht dat deze trend massaal zou gaan aanslaan. Maar dat pakte anders uit. Althans, we hebben de afgelopen lockdown-maanden maar weinig mensen gekleed zien gaan volgens deze leer-op-leer-modetrend. En dat komt volgens ons… juist ja… door de lockdown-periode. De nepleren items hingen nog maar net in de rekken of de modeketens gingen dicht. Toen gingen we allemaal thuiswerken en het allerlaatste wat je achter je computertje thuis aanwilt, is een nepleren broek. En dus kwam deze supercoole modetrend niet van de grond, maar werd in de kiem gesmoord.

Alle tijd om dat in te halen! Want als je voor een crèmewit of karamelkleurtje gaat, kun je ook op wat frissere dagen deze items heel goed aan. Ik draag ze in deze periode in ieder geval heel graag.

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren (of niet).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE