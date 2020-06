Leef jij in je pyjama, joggingpak of spijkerbroek? Geef een hippe twist aan je casual look met de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Ben jij je pyjama of joggingpak beu, maar heb je even geen zin in je spijkerbroek? Ga voor een casual look met sportswear invloeden en een superhippe twist. Kijk de kunst af van de fashionista’s en fashion modellen. We hebben drie coole streetstyle looks voor je waar je vast wel iets mee kunt. Deze looks zijn helemaal in lijn met de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020.

Modetrends zomer 2020. Sportief, casual en stylish

Ideeën nodig? We hebben een aantal style tips voor je om zo’n (semi)casual sportieve look samen te stellen:

1. Draag een blazertje op leggings of een joggingbroek. Ga voor felle kleuren.

2. Draag je joggingbroek met een sportief topje (als je buik gezien mag worden; anders gewoon voor een hele hoge taille gaan!).

3. Draag pumps met hoge hakken of hippe laarsjes met hak onder een joggingbroek.

4. Ga op zoek naar aparte leggings en geraffineerde ‘joggingbroeken’ (zo geraffineerd dat je er nooit in zou gaan joggen).

5. Combineer een wielrennerbroekje met een simpel T-shirt én een designertas (plus grote oorbellen).

Kortom, laat je fantasie gaan.

