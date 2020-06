9 Modetrends voor lente zomer 2020 in maar liefst één enkele streetstyle look. Chapeau! Dat is een geweldige score. Deze streetstyle look is dan ook een topper (volgens ons).

Er zijn modelooks die gewoon helemaal ‘af’ zijn. Stylish, modieus, en met een eigen persoonlijke twist. Modelooks die helemaal kloppen omdat ze de allernieuwste modetrends interpreteren maar ook een heel eigen stijl hebben. Volgens ons beantwoordt de streetstyle look op onze foto’s aan al deze dingen. Maar je mag het gerust oneens met ons zijn. Want over smaak valt te twisten.

Laten we de look wel even analyseren want die is in lijn met verschillende, toonaangevende modetrends voor lente zomer 2020. We zetten ze voor je op een rijtje:

1. Leer op leer. Of nepleer op nepleer. Double leather is een supertrend.

2. Het streepoverhemd is hot. Je draagt het letterlijk met alles. Ook met leer op leer.

3. Bermuda’s en broeken tot net over de knie zijn je van het. Ook dat is deze chique dame niet ontgaan.

4. Broeken met elastiek in de taille zijn trendy (en comfortabel).

5. Overhemden en blouses draag je tegenwoordig half in, half uit je broek.

6. Gouden knopen (en blauwe streeppatronen) zorgen voor die hippe marinelook.

7. Doorgestikte (Bottega Veneta) schoenen zijn it-items.

8. Zwarte nagellak is een zomerhit.

9. Het visserhoedje, hier in een hoge en elegante versie, is al een paar seizoenen een topper.

9x Modetrends voor lente zomer 2020 in één enkele streetstyle look. Geen slechte score, zouden we zo zeggen. Zeker niet nu het geheel helemaal in balans is. En nu jij!

TRENDYSTYLE