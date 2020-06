Gemillimeterde kapsels passen niet in het straatje van de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020, maar dat betekent niet dat we dit soort kapsels niet meer zien (of dragen!).

Nog maar een paar jaar geleden waren rattenkopjes (lees: buzz cuts) dé haartrend bij uitstek. Deze superkorte, bijna gemillimeterde kapseltjes passen niet in het straatje van de actuele haartrends voor lente zomer 2020. Maar dat betekent nog niet dat je je er niet aan mag wagen. Tijdens de afgelopen modeweken zagen we verschillende streetstylers met superkort haar. En ook een enkel fashion model.

De meest gangbare korte kapseltjes voor lente zomer 2020 laten zich inspireren door de jaren ’60 en ’70. Denk aan hair cuts in de stijl van Mia Farrow in Rosemary’s Baby of aan haarcoupes die zijn geïnspireerd door The Beatles (ja, ook voor de dames). Jaren ’80 coupes met veel laagjes en plukjes mogen ook – bijvoorbeeld Rod Stewart snitten met matjes in de nek – maar deze trend heeft eigenlijk nooit goed doorgezet.

Terug naar die superkorte koppies. Als je regelmatige gelaatstrekken hebt, mag je je hier best aan wagen. Het mooiste is dan nog om zo’n haarsnit met een ultravrouwelijke outfit te combineren. Deze coupes zijn natuurlijk ook perfect om verschillende haarkleuren mee te experimenteren. Ze groeien immers zo uit en beschadigen je haar veel minder dan in geval van lange lokken.

Vind je zo’n gemillimeterd hoofd te jongensachtig, ga dan voor de wat softere (Mia Farrow) snit met een pony (altijd heel vrouwelijk) en wat langere zij- en achterkanten.

