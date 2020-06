Als je even niet meer weet wat je aanmoet – en dat is niet verwonderlijk met het wisselvallige Nederlandse weer – dan is er dit seizoen één reddingsboei: de maxi-jurk (of rok). Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 variëren de roklengtes dit seizoen van superkort tot ultralang. Die superkorte jurkjes en rokjes zijn heerlijk voor in de tuin of op het balkon maar als de omstandigheden om een gekledere look vragen, dan kun je blindelings vertrouwen op lange jurken en rokken.

De nieuwigheid voor lente zomer 2020 is dat we weer enigszins teruggaan naar effen kleuren. Seizoenenlang zagen we lange jurken en rokken met fantasieën en bloemenprints. Die dragen we dit seizoen nog maar het mag ook wat rustiger, wat meer ingetogen. En dat is fijn, want een effen kleur draagt wel zo gemakkelijk.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Ook qua modeaccessoires is de mode dit seizoen best heel ‘rechtlijnig’. Must-have is een paar witte laarsjes. Verder heb je alleen nog een zonnebril nodig en je look is af. Wil je aan je outfit nog een extra up-to-date twist aan geven, ga dan voor een grote, goudkleurige schakelketting of lange oorbellen.

Verder laten we het aan jou over. Want natuurlijk mag – moet! – je deze looks interpreteren. Ze dienen slechts als mode-inspiratie.

