De modetrends voor lente zomer 2020 lopen enorm uiteen. We zien jaren ’70 en ’80 invloeden, marinelooks zijn terug, bloemenfantasieën vieren hoogtij, tuttige spencers zijn weer hot, we strikken banden om onze broekspijpen. Eigenlijk valt er geen rode lijn in te ontdekken. En misschien moeten we dat gewoon ook niet doen. Laten we eens heerlijk alles door elkaar slaan!

Wil je inspiratie opdoen voor zo’n allegaartjes-modelook, dan kan het Italiaanse modehuis Missoni je op weg helpen. Wij zijn helemaal weg van de zomer-2020-collectie. De fantasieën zijn, zoals altijd, fantastisch. En de volumes zijn comfortabel wat in deze tijden van thuiswerken nooit kwaad kan. Bekijk de foto’s maar eens. Wij deden er zoveel leuke mode ideeën van op! Een paar voorbeelden: sjaaltjes in je middel, zwierige rokken over broeken, bandjes om je arm, multicolor sandalen, enkelbanden (we noemden ze al), gewaagde combinatie van fantasieën…

Maar één van de allerleukste ideeën betreft een steeds terugkerend modeaccessoire in deze show: het rieten mandje met veldbloemen en een zijden sjaal. Je zou toch de hele dag, alleen al voor je eigen plezier, met zo’n mandje rondlopen?

TRENDYSTYLE