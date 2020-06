De spijkergoed trends voor zomer 2020 zijn hot! Weer of geen weer, met denim zit je altijd goed. Update je spijkergoed look en maak er een hete, trendy zomer 2020 van.

Lange leve de spijkerbroek! Lang leve denim looks! De Nederlandse zomers zijn onvoorspelbaar. Denim is nog altijd de beste, en meest trendy, remedie tegen wisselvallig weer. Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 dragen we denim op denim. Je mag er ook een etnische twist aan geven. Of een romantische twist. Of een jaren ’70 of ’80 stijl. Oké, je voelt ‘m al aankomen. De spijkergoed trends voor lente zomer 2020 laten ontzettend veel verschillende stijlen zien waar je naar hartelust mee mag experimenteren.

Een paar denim tips?

1. Draag denim op denim.

2. Combineer je spijkerbroek met een etnisch uitziende jas (ik zelf heb er eentje van een paar jaar geleden uit mijn kast op gesnord en ben er nog nooit zo blij mee geweest).

3. Combineer je spijkerbroek met een poncho (!) en cowboy boots.

4. Draag een zonnebril met blauwe glazen bij je total denim look (plus rode lippen om te zoenen).

5. Draag je spijkerjack ìn je spijkerbroek.

6. Ga voor een spijkerbroek met hoge taille.

7. Forget about slim fit jeans!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Een heel fijne, zonnige en trendy zomer toegewenst!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE