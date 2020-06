Wenkbrauwtrends 2020. Wenkbrauwen: vol, dun, monobrauw?

‘Wat worden de trends voor het nieuwe seizoen?‘ is onze standaardvraag backstage bij de modeshows steevast. De afgelopen jaren wordt deze vraag steeds minder op prijs gesteld. ‘Er is géén trend! Doe wat je zelf wilt!’ is tegenwoordig het antwoord. Natuurlijk is dat niet helemaal waar. Er zijn altijd trends geweest, en die zullen er altijd zijn. Dat geldt ook voor de wenkbrauwtrends.

Wenkbrauwen blijven de gemoederen bezighouden. In Italië bijvoorbeeld, met alle problemen die dat land de laatste maanden heeft doorgemaakt, laaide de discussie rond de opeens wel heel volle wenkbrauwen van een VIP onlangs heftig op. De dame in kwestie had van de langdurige Italiaanse quarantaine gebruik gemaakt om haar wenkbrauwen te laten teruggroeien, en dat was haar goed gelukt. Ook de Grieks-Cypriotische beauty Sophia Hadjipanteli die met haar monobrauw furore maakte, blijft onderwerp van discussie. Alle gekheid (en monobrauws) op een stokje… de bottomline is dat de wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 vooral natuurlijke wenkbrauwen laten zien.

Natuurlijke wenkbrauwen kunnen volle wenkbrauwen zijn, of dunne wenkbrauwen, boogjeswenkbrauwen of stoere, rechte wenkbrauwen. Of – juist, ja – een monobrauw. Houd de vorm van je eigen wenkbrauwen aan, maak ze zo natuurlijk op, zorg ervoor dat je de huid door de haartjes heen blijft zien en blijf zo dicht mogelijk bij je eigen kleur, zijn de tips van experts. Al hoewel, ook over dat laatste valt te twisten want tegenwoordig zien we hier en daar ook weer héél donkere of héél lichte wenkbrauwen opduiken. De wenkbrauwtrends mogen dan uiteenlopen, één ding is wel duidelijk: ze blijven de gemoederen bezighouden.

