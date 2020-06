Volgens de allernieuwste modetrends is de blauwwitte streep een must-have voor zomer 2020. Het zal je nog verbazen hoe we dit zakelijke streeppatroontje de komende maanden gaan dragen…

De zomer is officieel begonnen. Het is nu hét moment voor die blauwwitte strepen die we volop in de modecollecties voor zomer 2020 zien. Blauwwit is fris en koel. En de combinaties die je met deze soms zelfs vrij zakelijke streep legt, zijn waanzinnig inspirerend. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Je steekt er vast weer volop mode ideeën voor zomer 2020 van op. Laten we er met z’n allen een fantastische zomer van maken!

Wat wij van de streetstyle looks voor zomer 2020 opstaken? We zetten het even voor je op een rijtje.

1. Een blauwwit gestreept overhemd is een absolute must-have.

2. Blauwwit in combinatie met etnische prints is een topper.

3. Blauwwitte strepen met denim zijn te gek.

4. Een blauwwit gestreept overhemd met brede manchetten in combinatie met rood gelakte nagels is gewoon… onovertreffelijk!

5. Een lang blauwwit gestreept overhemd wordt deze zomer… een kort en trendy jurkje!

6. Een broek met een blauw-met-wit gestreept streeppatroon is cool.

7. Vul de rest zelf maar in…!

We wensen je een heerlijke zomer toe! Met blauwe luchten en witte stranden. Want die zijn ook in Nederland te vinden.

TRENDYSTYLE