In de make-up backstage bij Valentino (herfst winter 2020 2021) kwamen we twee belangrijke make-up trends tegen: eyeliner én gezichtsaccessoires, als we het zo even mogen noemen.

Eyeliner, een bekende klassieker is volop aanwezig in de make-up voor herfst winter 2020 2021. We gaan er op creatieve manier mee om. De eyeliner bij Valentino is geïnspireerd door de mythische jaren ’60. In plaats van één lijn langs de bovenste wimpers koos make-upartiest Pat McGrath voor drie sierlijke lijnen die bij de ooghoeken ver doorliepen met een liftende, opwaartse beweging. Vervolgens werden in de binnenste ooghoeken en langs de eyeliner donkere kristalletjes aangebracht.

Deze make-up look is een goed voorbeeld van de eyeliner oogmake-up voor dit seizoen. Je mag er met hartelust mee aan de slag gaan en alle klassieke regels aan je laars lappen. Plaats je eyeliner waar je wilt en geef er de vorm aan waar je altijd al van gedroomd hebt.

Hetzelfde geldt voor kleine versierinkjes in je gezicht. Met een beetje wimperlijm plak je snel en eenvoudig pareltjes en kristalletjes waar jij dat mooi vindt. Houd de rest van je make-up natuurlijk en ga voor zachte, bleke lippen zoals in de sixties.

