Fitness & afvallen. Dit is de beste tijd om te sporten

Wat is de beste tijd om te sporten? Wanneer is sporten het meest effectief? En welke tijd werkt voor JOU het best om resultaten te bereiken en daadwerkelijk af te vallen?

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de beste tijd om te sporten maar echte, concrete en eenduidige antwoorden zijn er nog niet omdat deze vraag samenhangt met een groot aantal factoren.

De lichamelijke aspecten

Kijk je puur naar de lichamelijke aspecten, dan lijken de onderzoekers het erover eens te zijn dat je beter aan het einde van de middag rond een uur of zes kunt sporten dan ’s morgens vroeg. Een van de redenen hiervoor is dat je lichaamstemperatuur en het hormoonniveau ’s middags het hoogst is (en vlak voor het wakker worden het laagst waardoor je op dit moment de minste energie hebt). Het is mogelijk dat je hierdoor ’s middags meer calorieën verbrandt, maar over dit punt bestaat nog onenigheid.

Verder lijkt het erop dat het lichaam ’s middags meer kracht heeft dan ’s morgens en dat ook het uithoudingsvermogen groter is. Hierdoor worden ’s middags in de regel de beste resultaten behaald. Bovendien zijn de spieren in de middag ook meer opgewarmd en losser.

Hoe ervaar je het zelf?

Maar… de vraag welke tijd het beste is om te sporten is daarmee nog niet beantwoord. Het is immers ook belangrijk hoe je het zelf ervaart. Er zijn mensen die zo van hun bed in hun sportschoenen stappen en het heerlijk vinden om de dag sportief te beginnen, terwijl andere mensen liever aan het einde van de dag sporten. Ook de persoonlijke ervaring speelt dus een rol bij de beantwoording van de vraag wanneer het de beste tijd is om te sporten.

Welk tijdstip kan jou de meeste continuïteit geven?

Er komt nog een ander aspect bij kijken. Namelijk de continuïteit. Iedereen weet dat een enkele keer per maand sporten geen zoden aan de dijk zetten. Wil je resultaten bereiken, dan zul je een bepaalde regelmaat moeten hebben. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat mensen die ’s morgens sporten in de regel ‘trouwer’ aan hun sportsessies zijn dan diegenen die ’s middags sporten. Dat komt misschien omdat je ’s morgens gemakkelijker tijd kunt vrijmaken om te sporten (namelijk door de wekker vroeger te zetten) en er minder vaak dingen tussen komen dan aan het einde van de dag. Verder zijn er nog andere voordelen te noemen om ’s morgens te sporten. Vroege sporters zouden na het sporten acuter van geest zijn en meer energie hebben. Bovendien is het in de zomer frisser en aangenamer om vroeg in de morgen te sporten. Een goede warm-up is echter ’s morgens zo mogelijk nog belangrijker dan ’s middags omdat de spieren dan minder soepel zijn dan aan het einde van de dag.

Jouw beste tijd

Er is dus zowel voor ’s morgens sporten als voor s’ middags sporten iets te zeggen en het zal vooral van jou persoonlijk afhangen welk tijdstip voor jou het beste is. Een veelgehoord advies is dan ook dat het beste tijdstip wordt bepaald door je persoonlijke schema en levensstijl en dat je het beste dat tijdstip kunt kiezen waarvan je weet dat je het ook kunt aanhouden en dat je de beste resultaten geeft. Kortom, het beste tijdstip is dat tijdstip dat jou het beste uitkomt en dat je staat stelt om regelmatig en serieus te trainen.