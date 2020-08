Sommige modetrends zien opeens het licht en zijn ronduit vernieuwend; andere trends zijn simpelweg de evolutie van modeverschijnselen uit vorige seizoenen. En dat laatste is ook best fijn want anders zouden we elk seizoen onze garderobe compleet moeten omgooien! We hebben een aantal ‘keepers’ voor je, modetrends die we in herfst winter 2020 2021 ook nog (weer?) gaan zien. Het zijn trends die we meenemen uit de zomermode of zelfs de mode van vorig jaar winter. Natuurlijk zijn er (kleine) variaties op het thema, maar ook met items van vorige seizoenen kom je goed (fantastisch!) weg. Kijk maar eens wat je nog in je kast hebben hangen en vertrouw op je stijlgevoel. Of speur in de uitverkoop naar ‘blijvertjes’! Dit zijn de keepertjes voor herfst winter 2020 2021.

13x Modetrends voor herfst winter 2020 2021 die je bekend zullen voorkomen

1. Tie dye (in alle mogelijke kleuren)

2. Patchwork denim

3. Bloemenprints

4. Seventies (flared jeans, sjaaltjes om je hoofd, blouses met punten)

5. Eighties (pailletten, grote schouders, schoudervulling, minirokken)

6. Nineties (patchwork denim, lange spijkerrokken)

7. Combat boots (kistjes)

8. Chelsea boots met trackzolen

9. Mini tasjes (nòg kleiner)

10. Oversize trench coats

11. Luipaardprints (yep!)

12. Power coats

13. Parels en schakelkettingen

Veel modeplezier!

TRENDYSTYLE