Je kent ze vast al wel: die Chelsea boots met trackzolen. Ze waren één van de meest geziene schoenentrends van de afgelopen seizoenen, en ook voor herfst winter 2020 2021 gaan we ze weer volop zien, en dragen! Charmant is anders, dat zijn we met je eens. Maar toch hebben ze wel wat.

Een voordeel van zo’n stoere Chelsea boot is bijvoorbeeld dat je benen er slanker door lijken. De gouden regel is namelijk: hoe lomper, chunkyer en groter je schoenen, hoe smaller je enkels en kuiten. Een ander voordeel is dat ze heerlijk warm en waterproof zijn, iets wat in de herfst en winter altijd welkom is.

Chelsea boots laten zich bovendien heel gemakkelijk dragen. Je combineert ze met ultravrouwelijke outfits, zoals midi-jurken en chique wintermantels, zoals we dat bij Valentino zagen. Maar ze doen het net zo goed onder een lange broek. Op milde najaarsdagen kunnen ze zelfs onder shorts of korte rokjes, al dan niet met zwarte panty’s of leggings.

De Chelsea boots voor herfst winter 2020 2021 lijken in veel opzichten op die van de afgelopen seizoenen, dus heb je al een paar staan, draag ze dan! Natuurlijk zit er wel weer ontwikkeling in het design. Zo gaan we voor de winter veel Chelsea boots in kleur zien: groen, bordeauxrood, combinaties van zwart-wit, en naturel leerkleuren.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze lompe, maar coole schoenentrend voor herfst winter 2020 2021. Comfortabel en trendy in één. Wat willen we nog meer?

