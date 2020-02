Beauty trends winter 2020 2021. Boyish make-up looks en korte kapsels

Bereid je maar voor op de make-up en haar trends voor herfst winter 2020 2021: we gaan (weer) op de boyish toer met vrij jongensachtige make-up looks, zware wenkbrauwen en korte kapsels!

Al vanaf dag 1 van de Milan Fashion voor herfst winter 2020 2021 werd duidelijk vanuit welke hoek de wind waait: de beauty looks backstage bij verschillende modeshows waren vrij boyish en het aantal modellen met korte kapsels was groter dan ooit. Natuurlijk volgen niet alle modeontwerpers deze beauty trend voor winter 2020 2021 maar het was toch wel een rode lijn die steeds weer terugkwam.

Zo zagen we make-up looks die de gezichtstrekken ietwat verharden. Denk hierbij aan zware, rechte wenkbrauwen maar ook huidjes zonder al te veel contouring en kleur, en onopgemaakte lippen. Een andere make-up truc die we tegenkwamen, is het gebruik van oogschaduw in de ware zin van het woord: oogschaduw als donkere schaduw rond de ogen. Ook dit oogt vrij boyish.

Voeg daar korte kapsels aan toe en je hebt het totaalplaatje. De typen korte kapsels zijn heel verschillend. We zagen een enkel rattenkopje, veel gelaagde korte kapsels met langer haar in de nek en korte koppies met allerlei soorten pony’s.

Maar ook de modellen met lang haar kregen bij meerdere shows een boyish aanzien, namelijk door het haar heel strak weg te trekken uit het gezicht, zonder lieflijke lokjes rond het gezicht en zonder babyhaartjes maar met flink wat gel. Meestal werd het haar van achteren samengebonden in een steile paardenstaart. Zonder vrouwelijke franjes en frutsels dus!

Bekijk de beautylooks op deze pagina maar eens en bereid je voor op de make-up en kapsels trends voor herfst winter 2020 2021!

