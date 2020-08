Felrood, helblauw, oranje? Etnische fantasieën? Optisch wit? Blauwwitte strepen? Langzaam maar zeker laten we het allemaal achter ons. Een nieuw seizoen met nieuwe modetrends voor herfst winter 2020 2021 ligt voor ons open. Eén van de beste kleuropties voor een nieuw begin is… neutrals. Waarom zouden we gelijk kleur bekennen?

Ivoorwit, crèmewit, eierschaalwit, amandelwit, op z’n hoogst een ecru. Het zijn kleuren waarin je in deze periode van het jaar goed wegkomt. Niet te zomers maar zeker niet herfstig. Chic en elegant. Het zijn toonaarden die zich gemakkelijk laten dragen en combineren.

Een licht broekpak in een neutrale kleur is tijdloos. Een trench coat in een lichte tint is for ever. Een amandelkleurige rok met een idem dito zomertrui kun je tot ver in het najaar dragen. Neutrals is ontzettend cool, elegant en flatterend. Het kan niet misgaan.

Kijk je garderobe er maar eens op na. Maak interessante combinaties. Houd ook rekening met de materialen. Richting het najaar is linnen bijvoorbeeld wat minder geschikt. Kijk ook eens wat de nieuwe modecollecties voor herfst winter 2020 2021 te bieden hebben. Natuurlijke tinten zijn tijdloos maar ook heel hip. We gaan ze winter 2020 maar ook zomer 2021 weer volop zien én dragen.

