Modetrends herfst winter 2020 2021. Trench coats

De trench coat is terug. En hoe! Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we deze klassieker weer volop dragen. Alhoewel… Klassiek is misschien niet het juiste woord.

Al sinds een paar seizoenen steelt de trench coat weer de show. Ook de modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan weer in het teken van deze klassieker. Maar dan wel in een nieuw jasje. De trench coats voor het komende seizoen zijn anders dan we gewend zijn.

De meest geliefde modellen zijn oversize én lang. Het zijn van die trench coats om heerlijk in te verdwijnen. Ze hebben een rijke uitstraling en een comfortabele snit. De basiskleur is beige. De nieuwigheid zijn de panden in contrasterende materialen en kleuren. Van donkerblauw met krijtstreep tot Schotse ruiten. Ook trench coats met panden of details in denim behoren tot de modetrends voor herfst winter 2020 2021. Om het nog maar niet te hebben over de leren trenches! In het zwart leer krijgen ze die stoere Matrix-uitstraling die ons al een paar seizoenen achtervolgt. En in het gekleurd leer of naturel leer zijn ze superchic.

Zoals altijd mag je je trench coat overal mee combineren. Voor een hippe look draag je ‘m met een spijkerbroek en een paar pittige laarzen. In het najaar, als de temperaturen nog mild zijn, is deze (semi)klassieker ook fantastisch over een rok of shorts met daaronder blote benen. Knoop je de trench coat dicht, dan wordt het een soort jurkjas, een centraal item in je look. Op deze manier komen de fantasierijke ontwerpen voor herfst winter 2020 2021 volledig tot hun recht.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Een trench coat is perfect om het nieuwe seizoen mee te beginnen.

