Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Seventies kapsels

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 zijn – op z’n zachtst gezegd – interessant. De haarlengtes lopen uiteen van superkort tot XL lang. Ook de stijlen zijn onderling heel divers. De Eighties doen hun invloed gelden, en keurige kappershoofden in jaren ’60 en ’70 stijl maken een comeback. Ook de zwoele seventies look à la Jane Birkin blijft in zwang. Wat ons betreft is dit een topper!

Lange, zwoele manen met een dikke, lange en vrij smalle pony die aan weerszijden van het gezicht opgaat in de rest van de haarlengte… Zullen we ooit genoeg krijgen van deze hair look? Het summum van deze Jane Birkin kapsels zagen we bij Dsquared2 voor zomer 2020. Maar ook op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we dit soort haarstijlen terugkomen.

Modehuizen als Cloé, Celine en Saint Laurent stuurden hun modellen met zware seventies pony’s en lange manen de runway op. Het is een hair look die blijft inspireren en die nooit uit de mode zal gaan.

Het is ook een look die vrij eenvoudig te realiseren is. Met een lange seventies pony kom je al een heel eind. Deze pony laat zich met elke haarlengte combineren en staat iedereen goed. Ben je er niet blij mee dan is de pony ook snel weer uitgegroeid. Het is een weinig riskante haarlook die je uiterlijk een zwoele, trendy twist kan meegeven. Waar wacht je nog op?

