Make-up trends herfst winter 2020 2021. Rode lippenstift

De make-up trends van de afgelopen jaren zijn steeds natuurlijker geworden. We zijn steeds minder make-up gaan gebruiken. Less is more, was (en is nog steeds) het motto. Ook voor herfst winter 2020 2021 zijn de make-uptrends heel ingetogen. Supernatuurlijke huidjes vormen de boventoon. Maar daar staat het komende seizoen soms opeens een sterk element tegenover: smokey eyes of… rode lippenstift!

Perfecte, helrode, hoogglanzende superzwoele kissable lips! Ze zijn er weer en… we love it! Er gaat niets boven een mooi gestifte, rode mond. De hoogglans finish doet je lippen bovendien voller lijken. In het begin is het misschien (weer) even wennen. Want kijk maar eens om je heen – op straat of op je werk – en het zal je opvallen dat we met z’n allen steeds minder, of in ieder geval steeds minder felle lippenstift zijn gaan dragen.

Rode lippenstift mag dus weer. Je kunt voor een rood lakmondje gaan, zoals we dat bij de modeshow van MSGM voor winter 2020 2021 zagen. Maar je kunt ook een donkere kleur kiezen – bijvoorbeeld kersenrood – en die met een stained effect op je lippen aanbrengen. Om dit resultaat te krijgen, gebruik je bij voorkeur een matte formule. Vervolgens tip je het product met je vingers op je lippen.

Heb je smalle lippen, dan is het stained effect ideaal omdat je dan wat gemakkelijker kunt ‘smokkelen’: omdat de contouren van je mond niet strak gedefinieerd zijn, kun je er ongemerkt een beetje overheen gaan. Lees ook over de allernieuwste lippenstift trend ‘over lining’.

