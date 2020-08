Streetstyle mode herfst 2020 2021. 3x Spijkergoed looks

Er komt een moment waarop we onze spijkershorts weer gaan verruilen voor een lange spijkerbroek, of je het nu leuk vindt of niet. Dat is het moment om je denim look onder de loep te nemen. Val niet terug op oude routines maar ga je look een nieuwe, eigentijdse twist mee. De nieuwe denim trends voor herfst winter 2020 2021 zijn inspirerend.

Eén van de grootste spijkergoed trends voor het nieuwe seizoen is: patchwork. Je ziet deze trends al in eerste najaarscollecties opduiken. Patchwork in jaren ’70/’90 stijl is hot! Opvallend zijn ook de denimkleuren voor het nieuwe seizoen. Frisse en helblauwe denim tinten voeren de boventoon. Vintage effecten, scheuren en gaten zijn uit beeld aan het verdwijnen (tie dye blijft!).

Een andere trend is de total denim look. Niet alleen combineren we denim met denim – een spijkerbroek met een spijkerjasje, een spijkerrok met een spijkerblouse – maar we halen er ook modeaccessoires in spijkergoed bij: tassen, schoenen. Je kunt de total denim look zo ver doorvoeren als je wilt.

Behalve spijkerbroeken gaan we in herfst winter 2020 2021 volop spijkerrokken dragen. Afgelopen zomer zagen we ze al in de mode collecties maar we hebben ze nog niet veel op straat zien dragen (en dat zal mede te wijten zijn aan de Covid-pandemie). Wij verwachten dat deze trend het komende seizoen zal gaan doorbreken.

Lange, patchwork rokken in jaren ’90 stijl zijn trendy en praktisch. Met een paar hoge laarzen laten ze zich ook als de temperaturen dalen gemakkelijk dragen. Korte spijkerrokjes in jaren ’80 stijl zijn geschikt voor de nazomer. Wil je het helemaal volgens het modeboekje doen, dan draag je ze met een spijkerjackje in dezelfde denim.

Spijkerbroeken vragen om een pittig laarzen en een stijlvolle blazer of een mooie top. Een trendy tas maakt het geheel af.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. Update je spijkerlook voor het nieuwe seizoen. Ee nieuwe look geeft nieuwe energie en frisse moed.

