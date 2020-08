De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten grofgebreide truien met een wijde, royale col zien. Raglan mouwen zijn terug, net zoals dikke kabels. Een ander opvallend detail zijn de superlange mouwen die je handen geheel bedekken. Als je zo’n (coole!) trui hebt, heeft je modelook verder niet veel meer nodig.

Het gebeurt niet vaak dat wintertruien an sich op de catwalks geshowd worden. Truien zijn meestal een ondergeschoven kindje. Ze worden doorgaans onder blazers of winterjassen geshowd. Maar de truien voor herfst winter 2020 2021 mogen gezien worden en vormen een look op zich.

De rode draad is: oversize. De volumes zijn ruim en breisels zijn grof. Bij sommige modehuizen waren de wintertruien versierd met strass of kralen. Op andere catwalks zagen we patchwork versies of borduursels. Wat voor een draai de modeontwerpers er ook aan hebben gegeven, de uitstraling van deze nieuwe wintertruien is comfortabel en nonchalant. Het zijn ‘troost-truien’ ten voeten uit.

Niet alleen de truien zijn vernieuwend, ook de combinaties die we gaan leggen zijn inspirerend. Je draagt je coltrui op een (spijker)broek, maar net zo goed op een lange rok met zilverborduursels of een chique kokerrok. Met dit soort truien gaat het er vooral om om spannende contrasten te creëren. Na het vroege najaar kun je ze ook op shorts of een kort rokje dragen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

