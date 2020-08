Haar accessoires herfst winter 2020 2021. Trendy haarbanden

Herfst winter 2020 2021 is bepaald geen bescheiden seizoen als het op haar en mode accessoires aankomt. ‘Statement‘ is het sleutelwoord. Grote oorbellen, zware (schakel)kettingen en opvallende haaraccessoires zijn dé trend. De haaraccessoires zijn heel divers: strikken, koordjes, sjaaltjes, parels, haarjuwelen én haarbanden.

Haarbanden zijn al een paar seizoenen een trend. Wie herinnert zich de gewatteerde haarbanden van vorige winter niet? We zagen ze overal op de modefoto’s (maar veel minder op straat). Ook voor herfst winter 2020 2021 laten de haartrends weer haarbanden zien. Ze zijn opzichtig, gek, rijk, luxe, opvallend, klassiek. Wat je maar wilt.

Klassieke haarbanden zagen we bij de modeshow van Drome voor herfst winter 2020 2021. De textuur van de brede haarbanden haakten aan bij de textuur van de creaties uit de modecollectie.

Bij Dolce & Gabbana zagen we ‘bijoux-haarbanden’ met grote strass-stenen. Meer dan haarbanden of diademen zijn het haarjuwelen. Dit soort haar accessoires geven je gezicht licht en hebben een luxe uitstraling.

Bij Prada – last but not least – zagen we een soort ‘haarkroontjes’ die zo vernieuwend zijn dat ze zich maar moeilijk laten beschrijven. Het zijn een soort metaalachtige, halve maantjes met het logo van Prada. Dit haar accessoire zou wel eens een huge trend voor herfst winter 2020 2021 onder de fashionista’s kunnen worden.

