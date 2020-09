De jaren ’80 zijn terug. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan er bol van. Zo creëer een up-to-date Eighties modelook. Zo moeilijk is het niet!

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn een potpourri van stijlen. De jaren ’50, de jaren ’70, ’80 en ’90. Het komt allemaal weer terug. Zo stond de nieuwe modecollectie van het modehuis Alberta Ferretti overduidelijk in het teken van de jaren ’80. Fans van deze mythische (disco)jaren kunnen hun hart ophalen!

Modetrends winter 2020 2021. Wat gaan we uit de jaren ’80 terugzien?

Eén van de meest karakteristieke kenmerken van de tachtiger jaren mode zijn de oversize volumes. Die zien we voor herfst winter 2020 2021 weer volop in de mode terug. Royale volumes zijn up-to-date. Ze komen het duidelijkst naar voren in de zogenaamde powercoats: ruim vallende winterjassen met brede schouders.

Ook de broeken met hoge tailles komen regelrecht uit de Eighties. Hetzelfde geldt voor de high waisted jeans die tegenwoordig onder de jeugd waanzinnig populair zijn. Voeg daaraan de ruime spijkerjacks en leren jacks toe en je hebt het totaalplaatje uit de jaren ’80 terug.

Het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti doet er nog een schepje bovenop en haalt ook de hoge laarzen met wijd schachten (wijd, wijd, wijd is het sleutelwoord!) uit die tijd weer van stal. Je draagt ze, net zoals toen, over je broek. En wat te denken van de grof gebreide truien met homemade feeling? Je draagt ze – wederom net zoals toen – over een spijkerblouse.

Let ook even op de wet look kapsels van de modellen op deze catwalk. Yep, zelfs die zijn geïnspireerd door de jaren ’80, al zijn ze wel wat geraffineerder dan toen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe, up-to-date modelook voor herfst winter 2020 2021.

TRENDYSTYLE