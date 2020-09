Modetrends herfst winter 2020. Zo style je de longuette rok

De longuette rok is terug in de mode. Vrouwelijk en stijlvol. De nieuwigheid zit ‘m in de (opmerkelijke!) combinaties. Zo style je de longuette rok volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021.

De longuette rok is terug in de mode. Vrouwelijk, elegant en stylish. Rokken tot over de knie zijn de nieuwste must-haves van het moment. Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we er opmerkelijke combinaties mee maken.

Zo wordt je longuette rok trendy en eigentijds. 3x Succesvolle combinaties

De longuette rok is een klassieker met een stijlvolle retro twist. De afgelopen jaren combineerden we deze rok met een elegante, gladde topjes of übervrouwelijke blouses, op zich hoogst met een klein wollen truitje. Kortom: we hielden het totaalplaatje klassiek en tijdloos. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 gooien het over een andere boeg. De klassieke longuette dragen we dit seizoen met oversize kabeltruien met royale col. Dit is heel andere koek!

Stijltip: draag je longuette rok met een oversize kabeltrui met royale col

Met een oversize kabeltrui in jaren ’80 stijl krijgt je keurige midi-rok een eigentijdse, bijna stoere uitstraling. Volgens de allernieuwste stijlregels draag je de trui in je rok. Alleen extreem volumineuze truien dragen we erover. Het meest gangbare silhouet voor herfst winter 2020 2021 is een rechte longuette met daarop een vrij rechte coltrui met raglan mouwen.

Houd je van een retro look, experimenteer dan met een jaren ’80 rok (zoals bij Fendi) en combineer die met een coltrui met pofmouwen!

Stijltip: onder je longuette rok draag je stijlvolle laarzen

Droegen we de afgelopen seizoenen nog wel eens sneakers of enkellaarsjes onder een midi-rok, de modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten ons een geen keuze: onder de longuette rok draag je stijlvolle laarzen met – hier mag je wél kiezen – vierkante of puntige neus.

Stijltip: creëer monochrome looks (combineer een witte longuette met een witte coltrui)

Qua kleuren mag je allerlei combinaties leggen. Een opvallend mooie winterlook creëer je door een witte longuette in een winters materiaal met een witte wintertrui te combineren (zie Ermanno Scervino).

TRENDYSTYLE