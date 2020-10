Modetrends winter 2020. De coolste leren must-haves. Zo draag je de total leather look

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan – net zoals de vorige seizoenen – in het teken van leer. Total leather looks zijn cool (en rainproof!).

Glad leer (en nepleer) vieren hoogtij. Leren items zijn stylish en in-trend. Helemaal fashionable wordt je look als je leer met leer combineert. Total leather looks vormen al sinds een paar seizoenen een ware obsessie voor fashionista’s en streetstylers. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan dan ook weer bol van de lederen items. Die worden elk seizoen geraffineerder, chiquer en/of stoerder. Het is nu het moment om (nep)leer te dragen. Dit goedje beschermt je tegen kou, regen en wind, en is – we zeiden het al – helemaal up-to-date. We hebben een aantal stijltips voor je:

De hoofdregel is: combineer alleen leren items in dezelfde kleur met elkaar. Met een monochrome total leather look kan het niet misgaan.

kan het niet misgaan. De meest geliefde total leather look kleuren ? Zwart, donkerbruin, donkergroen, karamel, donkerrood, camel.

? Zwart, donkerbruin, donkergroen, karamel, donkerrood, camel. Je mag natuurlijk ook verschillende kleuren met elkaar combineren (regels zijn er om overtreden te worden). Zie de look van influencer Caro Daur.

De meest populaire combinaties voor winter 2020 2021 ? Een lange leren rok met een leren blouse of een l eren broek met een leren blouse . Met deze combi’s ga je absoluut op safe.

? Een of een l . Met deze combi’s ga je absoluut op safe. Met een leren jurkje heb je maar één item nodig voor een total leather look. Veel leren jurkjes voor herfst winter 2020 2021 hebben… plooien en draperieën!

heb je maar één item nodig voor een total leather look. Veel leren jurkjes voor herfst winter 2020 2021 hebben… plooien en draperieën! Voor een superjonge look combineer je leren shorts met een leren jack of blouse. Draag er donkere pantykousen en stoere boots onder.

Creëer spannende contrasten door je leren items te combineren met een romantisch bloesje met roesjes in jaren ’70 stijl!

in jaren ’70 stijl! Natuurlijk kun je de leren items ook los dragen. Key items voor winter 2020 zijn: zwartleren (nepleren) overhemden/blouses en lange, leren rokken. Met de zwartleren overhemden kun je stoere (rock)looks creëren, met lange leren rokken kun je supervrouwelijke looks creëren, vooral als je er een klassieke blouse bij haalt.

