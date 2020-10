Het mag dan wel niet helemaal in lijn met de wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021 zijn, ondertussen is het wel flink scoren met een paar sterke, stoere wenkbrauwen!

Zoom-meeting, sollicitatiegesprek, koffietje met een modieuze vriendin? Zet je wenkbrauwen eens flink aan! Uit onderzoeken blijkt dat volle, goed geaccentueerde wenkbrauwen respect afdwingen in de mensen om ons heen. Het mag dan wel niet helemaal in lijn met de wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021 zijn, dat neemt niet weg dat je er wel je voordeel mee kunt doen!

Engels topmodel Cara Delevingne was één van de eerste die bekendheid verkreeg vanwege haar busy brows. Haar zware wenkbrauwen werden een wereldwijde hype. Nog steeds vormen ze Cara’s signatuur. Tijdens de Fashion Week voor herfst winter 2020 2021 zagen we haar op de front row bij Hugo Boss met een paar zwaar aangezette, rechte wenkbrauwen.

Zware wenkbrauwen zoals die van Cara Delevingne zijn inmiddels een beetje achterhaald. Van de catwalks voor zomer 2021 kregen we heel andere signalen: de allernieuwste wenkbrauwtrends laten volle, maar meer natuurlijke wenkbrauwen zien met haartjes die we omhoog kammen. Ook stappen we een beetje af van rechte, mannelijke wenkbrauwen zoals die van Cara.

Toch zijn er VIPs, bloggers en influencers die zich, net zoals Cara, niet zomaar door de wenkbrauwtrends laten leiden en die de kracht van een paar stoere wenkbrauwen kennen, en daar handig op inspelen. Zij maken van hun wenkbrauwen een accessoire dat voor hen werkt, ze herkenbaar maakt, uniek zelfs.

Dus… staat het je, ga dan eens voor stoere wenkbrauwen! Maak van je wenkbrauwen je ‘eigen’ ding , geef ze een heel eigen, persoonlijke vorm en wees niet bang om ze wat sterker aan te zetten, of ze wat donkerder te maken dan de actuele wenkbrauwtrends dicteren. Wenkbrauwen mogen gezien worden. Ze verlenen je gezicht karakter, persoonlijkheid. Experimenteer met vormen en kleuren, en vind je eigen persoonlijke wenkbrauwformule.

Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens en raak geïnspireerd!

