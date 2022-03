Wimpers in de krul met de wimpertang. 13x Tips en trucjes

Er mogen tegenwoordig dan allerlei technieken zijn om je wimpers permanent te laten krullen (denk aan wimper lifting, ook wel lash lamination), de meest eenvoudige DIY manier voor (tijdelijk) zwoele wimpers is nog altijd de wimpertang.



Dit instrument is een wat ondergeschoven kindje. Anders dan de mascara maakt de wimpertang niet standaard onderdeel van ieders beautyritueel uit. En toch is de wimpertang een nuttig instrument. De tang krult je wimpers en opent daarmee je blik.

13 Tips voor de wimpertang

Misschien moet je even iets overwinnen en vind je het niet prettig om een metalen tang richting je ogen te brengen, maar het is de moeite waard. Met onze tips en trucjes gaat het je vast lukken om je wimpers in de krul te krijgen!

Zo gebruik je de wimpertang:

1. Houd de tang vast als een schaar. Heb je ‘m net nieuw gekocht, controleer dan of bijbehorende rubberen strips op de tang zijn bevestigd of dat je dat zelf voor gebruik moet doen.

2. Gebruik een wimpertang altijd vòòr het aanbrengen van mascara op schone, droge wimpers (als je wimpers al opgemaakt zijn, hebben ze de neiging om aan de wimpertang te plakken en kun je haartjes verliezen).

3. Kijk met opgeheven kin in de spiegel (je hoofd is dus lichtjes naar achteren gebogen) zodat je wimpers recht naar voren steken. Schuif de tang nu onder je wimpers, zo dicht mogelijk bij de wimperlijn. De tang rust daarbij op je wang.

Pro’s willen ook nog wel eens het ooglid lichtjes optrekken om beter bij de wimpers te komen. Kies maar wat jij het handigst vindt: kin opheffen of je ooglid optillen (of beide). Op den duur zul je je eigen manier ontwikkelen.

13 Tips voor de wimpertang

5. Een trucje om je wimpers extra te krullen is om de wimpertang tot slot nog even lichtjes in de vouw van je ooglid te kantelen (voorzichtig!). Het uiteinde van de tang komt daarbij los van je wang en beweegt zich richting een bijna horizontale beweging. Houd de tang een paar seconden vast.

13 Tips voor de wimpertang

6. Je hebt nu de basis van je wimpers gekruld. Open de tang en krul je wimpers nu halverwege de wimperlengte. Doe dit voor ongeveer 10 seconden en maak, net zoals langs de wimperlijn, licht pompende bewegingen.

7. Als laatste krul je de punten van je wimpers op dezelfde manier voor ongeveer 5 seconden.

8. Herhaal deze stappen voor je andere oog. Is het resultaat niet naar je zin, maak je wimpers dan nat, dep ze voorzichtig droog en begin opnieuw. Je ziet, er kan weinig fout gaan.

9. Een trucje van de pro’s is om je wimpertang, vlak voor het gebruik, een paar seconden met de föhn te verwarmen. Maak de tang niet te heet (je wilt je wimpers – of oog – niet beschadigen!). De warmte versterkt de krul (hetzelfde principe van de krultang in je haar).

10. Er wordt wel gezegd dat je wimpers naar mate je de tang vaker gebruikt steeds gemakkelijker krullen. Je kunt je wimpers als het ware trainen om te krullen.

11. Heb je geen wimpertang bij de hand, dan kun je je wimpers ook heel voorzichtig met één vinger naar boven buigen zodat ze gaan krullen. Deze methode is wat minder efficiënt maar wel heel geschikt voor degenen die de angst voor de wimpertang nog niet hebben overwonnen :-)

12. Een ander alternatief voor de wimpertang – maar wat minder ideaal – is een lepel. Gebruik de gebogen kant om je wimpers om te krullen. Verwarm de lepel even voor in een glas warm water.

13. Breng na het krullen van je wimpers direct mascara aan om de krul te fixeren.

