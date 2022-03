Herinner je je de bolero’s, fedora’s en panamahoeden van de afgelopen seizoenen? Leg ze maar op de hoedenplank. Want het nieuwe it-modeaccessoire is de cowboyhoed. En die gaan we op een héél bijzondere manier dragen.

De cowboyhoed is het nieuwe it-accessoire. Durf jij hem (zo) te dragen?

Als Gucci cowboyhoeden showt, dan kun je er iets om verwedden dat het een virale modetrend gaat worden. De eerste tekenen waren tijdens de Milan Fashion Week van afgelopen februari al zichtbaar. De cowboyhoed dook meerdere malen in het straatbeeld op. Het is één van de must-have mode accessoires voor lente zomer 2022.

Waar je hem bij draagt? Bij letterlijk alles. Op de catwalk van Gucci zagen we ‘m in combinatie met een ruiten broekpak, maar net zo goed in combinatie met een donkerblauwe blazer met gouden knopen en een soort wielrennerbroekje. We zagen ‘m bij een romantische lange jurk en bij een acidgroene catsuit met smaragdgroene satijnen blazer. Om maar te zeggen: the sky is the limit.

Maar er is nog één ding dat je moet weten: niet alleen maakte Alessandro Michele de meest absurde kledingcombinaties, hij showde de cowboyhoeden ook nog eens met zeg maar onmogelijke brillen. Denk daarbij aan lichtgekleurde cowboyhoeden met megagrote zwarte shieldbrillen, en aan een olijfgroene cowboyhoed met een gigantische, doorzichtigrode shieldbril met neonoranje afwerking. Daarmee hebben we het nog niet gehad.

Het toppunt van Gucci-ness is namelijk: een cowboyhoed in combinatie met een gewone bril, dus met niet-gekleurde glazen, en dan wel met een overdreven tuttig op-en-top Gucci montuur. Ons deed het een beetje denken aan Anna Sorokin, bekend uit ‘Inventing Anna’, met cowboyhoed. We weten niet of dat Michele’s bedoeling was, maar grappig én cool is het wel! Iets om te proberen, als je durft.

Niet zo’n waaghals? Houd het dan gewoon bij de hoed. Je kunt er superspannende lookjes mee samenstellen.

