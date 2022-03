Een Twiggy jurkje is de ultieme mode must-have voor lente 2022. Photos courtesy of Alberta Ferretti, Courrèges, Max Mara Resort, Dior, Valentino

De jurkentrends voor zomer 2022 laten een bijna schizofreen beeld zien. Alsof de modeontwerpers geen keuze voor een bepaalde stijl konden maken en er dus maar van alles tegenaan hebben gegooid.

Floor sweeping romantische jurken, slank afkledende stretch jurken met zwoele cut-out designs, bloemenjurken, slip dresses, jaren ’80 jurken met imposante schouders, jaren ’90 baby dolls, jurken met roesjes, kanten jurken, jaren ’20 charleston jurken, netjurken, paillettenjurken, spijkerjurken, jurken met veren, lange doorzichtige jurken, jurken met blote rug, kort, lang, wijd, strak. De opsomming is eindeloos.

Maar natuurlijk zijn er wel een aantal grote lijnen, trends in te ontdekken. Er zijn modellen die vaker opduiken dan andere. Een jurkje dat we op meerdere catwalks zoals bij Dior, Prada, Max Mara en Valentino (bepaald geen kleintjes) voorbij zagen komen, is het retro Twiggy jurkje. Deze jurkjes, mini met een karakteristiek A-lijntje en veelal mouwloos, knipogen naar de jaren ’60 en ’70 maar vertonen natuurlijk wel eigentijdse trekjes.

Opvallend zijn de felle kleuren: fuchsia, oranje, paars. Dior gaat voor multicolor maar ook bij dit Franse modehuis draait alles om neontinten, al dan niet in combinatie met zwart. Alberta Ferretti komt met een opengewerkte variant in een naturel tabakskleur. Meerdere modehuizen zoals Courrèges kozen voor optisch wit. Prada daarentegen kwam met bleekroze en bleekgroen. Aan jou de keuze.

Ook qua schoeisel onder je Twiggy jurkje mag je alle kanten op. Sommige maisons houden vast aan de combinatie retro jurkje met retro laarzen (zie Dior en Courrèges), maar je mag deze gerust verruilen voor een paar sandalen met bandjes of zelfs gladiators.

Ook als het op Twiggy jurkjes aankomt, is de monochrome modetrend van toepassing. Courrèges laat zien hoe mooi een total white look kan zijn. Dior gaat voor total Very Peri, dé modekleur van het jaar, en neemt daarbij zelfs de haarkleur van het model mee.

Max Mara koos voor de Resort collectie de combinatie fuchsia plus rood en laat zien dat je bij fris weer je jurkje gerust met leggings mag combineren.

Maar als het op innoverende creaties aankomt, dan slaat de herinterpretatie van Prada alles. Miuccia Prada koos voor haar Twiggy jurkjes satijnen hoogglans stofjes en gaf ze een sleepje mee! Ze presenteerde de jurkjes met puntige pumps met een klein hakje. Zodaar de 2022 versie van de retro mini-dress!

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien verleidt deze modetrend voor lente zomer 2022 jou tot een 2.0 Twiggy look?

