Dit zijn de belangrijkste jassen trends voor winter 2023 2024

Winterjassen trends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Max Mara

De zomer is voorbij. Het is tijd om je winterjas tevoorschijn te halen. Of om je in de nieuwe winterjassen te verdiepen. Wat zijn de jassen trends voor winter 2023 2024? Wat voor soort winterjassen gaan we dragen? We lichten een aantal populaire modellen voor je uit.

Klassieke lange jassen

Winterjassen trends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Prada

Met een klassieke lange jas kom je nog altijd goed beslagen ten ijs (om er gelijk maar wat winterse terminologie tegenaan te gooien). De klassieke jassen voor winter 2023 2024 vallen tijd bijna op de kuit of bijna enkels en zitten als gegoten. Tailoring is het sleutelwoord. Camel jassen zijn populair, maar je kunt ook andere klassieke kleuren als zwart, donkerblauw, crème kleuren. Een vernieuwende variant op het thema? De lange houtje-touwtje jas van Prada.

Teddy jassen

Winterjassen trends voor winter 2023 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

Een andere type jas dat we blijven zien, is de teddy jas. Ook die dragen we in winter 2023 2024 vooral lang. Ook gaat er een creatief sausje overheen. Bij Max Mara zagen we oversized teddy jassen in spannende kleuren als lila, framboos en zeegroen. Stella McCartney kwam met halflange teddy jassen met abstracte (dieren?)prints. Bij Missoni zagen we een lange witte teddy met bloemen.

Puffer coats

Gewatteerd jack in denim stijl. Photo courtesy of Dsquared2

Je puffer coat, of-ie nu lang of kort is, doe je natuurlijk nooit weg, alleen al omdat dit soort jassen je warm en droog de winter door helpen. Dus dragen die jas! Op de catwalks zagen we hem wat minder vaak, maar zolang een modehuis als Dior er mee speelt, scharen we de gewatteerde jas onder de jassen trends voor winter 2023 2024. Dior ging voor donkere, korte doorgestikte puffer coats met haute couture volumes: grote kragen, een ceintuur in de taille, een korte overslag coat. Dsquared2 kwam met een stoere cropped versie in denim.

Leren jacks en jassen

De zwartleren jas, een topper. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Net zoals vorig jaar winter gaan we weer een overvloed aan (nep)leren jacks en jassen zien. Zwart leer en vintage leer (Miu Miu) voeren de boventoon. Ook hier kun je alle kanten op: van oversized motor- en racingjacks tot lange Matrix jassen.

Trench coats

Last but not least signaleren we je de trench coats voor dit seizoen. Ze zijn lang en chic, en de meest geliefde kleur is kaki. Klik hier om er meer over te lezen.

