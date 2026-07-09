Laagjes zijn dé modetrend voor herfst/winter 2026-2027. Ontdek hoe je met intentional layering een stijlvolle laagjeslook creëert.

Laagjes zijn dé modetrend voor herfst/winter 2026-2027: alles over intentional layering. Photo courtesy of Rabanne

Laagjes zijn een van de belangrijkste modetrends voor herfst/winter 2026-2027. Maar vergeet het klassieke idee van een vest over een trui of een jas over een blazer. In de nieuwe laagjesmode komen we onverwachte combinaties met verschillende texturen en proporties tegen die er bijna toevallig uitzien. Op de catwalks van Prada, Tod’s, Acne Studios en Rabanne voor het winterseizoen zagen we steeds dezelfde trend terug: intentional layering. Het is dé nieuwe manier van stylen waarbij laagjes bewust niet perfect bij elkaar passen.

We gaan combinaties leggen waar we voorheen nooit aan gedacht zouden hebben. We leggen uit waarom deze ogenschijnlijk nonchalante manier van kleden zo populair wordt én hoe je de trend zelf draagt.

Wat is intentional layering?

De nieuwe laagjesmode of lagenlook is door internationale stylisten omgedoopt tot intentional layering. Letterlijk betekent het ‘bewust laagjes dragen’, maar de term gaat verder dan simpelweg meerdere kledingstukken over elkaar aantrekken.

Bij intentional layering líjkt het alsof je een outfit spontaan bij elkaar geraapt hebt. Alsof je snel nog even een coltrui onder een overhemd hebt aangetrokken of een broek onder een jurk omdat het buiten kouder was dan je dacht.

Maar schijn bedriegt.

Achter die nonchalante uitstraling zit juist veel aandacht voor verhoudingen, materialen en silhouetten. De outfit ziet er moeiteloos uit, terwijl daarentegen elk kledingstuk zorgvuldig is gekozen. Je zult begrijpen dat deze nieuwe laagjestrend een groot beroep doet op ons stijlgevoel.

Waarom zien we ineens overal laagjes?

Dat verschillende modehuizen tegelijkertijd voor laagjes kiezen, is overigens geen toeval.

Na seizoenen waarin minimalisme, quiet luxury en perfect op elkaar afgestemde outfits – denk aan al die onberispelijke broekpakken van de afgelopen jaren – de mode bepaalden, ontstaat behoefte aan meer persoonlijkheid. Kleding mag weer laten zien wie je bent.

Ontwerpers lijken afstand te nemen van het idee dat alles strak en perfect moet zijn. Ze kiezen juist voor combinaties die karakter hebben en eruitzien alsof ze vanzelf zijn ontstaan.

Daardoor voelt de nieuwe laagjesmode veel menselijker. Niet afstandelijk. Niet onbereikbaar. Maar juist draagbaar. Eenzelfde ontwikkeling zien we ook in de haartrends waar de haarstyling steeds vaker ‘gecontroleerd imperfect’ is.

De laagjestrend draait om karakter, niet om perfectie

Maar de grootste verandering ten opzichte van eerdere seizoenen is dat layering niet langer (alleen) om warmte en functionaliteit gaat, maar veel meer om styling.

Een blouse hoeft niet volledig onder een trui te verdwijnen.

Een coltrui mag zichtbaar blijven.

Meerdere kragen mogen over elkaar vallen.

Een jurk mag gerust over een pantalon worden gedragen.

En een blazer onder een lange mantel ziet er niet overdreven uit, maar juist modern.

Hoe verrassender de combinatie, hoe interessanter de outfit wordt.

Texturen mixen voor spannende outfits

Niet alleen de verschillende lagen bepalen deze modetrend. Ook de combinatie van materialen speelt een grote rol.

Tijdens de modeshows zagen we zachte wol naast glanzend satijn, soepel leer gecombineerd met transparante stoffen, grove knitwear naast fijne tailoring en matte stoffen naast zachte glans.

Deze mixed textures geven een outfit diepte.

Wanneer verschillende materialen elkaar afwisselen, ontstaat vanzelf een rijker silhouet dan wanneer alles uit dezelfde stofje bestaat. Ook dat is een belangrijk onderdeel van intentional layering.

Op deze catwalks zagen we de trend

Prada

Gelaagde rok met trui over blouse op de catwalk van Prada voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Prada

Prada liet misschien wel de meest uitgesproken interpretatie van de nieuwe laagjesmode zien. Opvallend waren de klassieke blouses die onder roze en lichtblauwe truien werden gedragen, waarbij de kragen en manchetten bewust onder de breisels vandaan kwamen. Ook veel rokken en jurken waren uit meerdere lagen opgebouwd, waardoor de laagjes niet alleen door de styling, maar ook door de kleding zelf werden gecreëerd. Die rijk bewerkte rokken combineerde Prada juist met ogenschijnlijk eenvoudige truien, waardoor een spannend contrast ontstond. Bij sommige looks leek het zelfs alsof er twee jurken over elkaar werden gedragen. De outfits zagen eruit alsof ze gedurende de dag waren opgebouwd – alsof de modellen tegen de kou gauw nog even iets over hun outfit hadden aangeschoten -, terwijl elke laag zorgvuldig was gekozen. Dat is precies waar het bij intentional layering om gaat: een look die spontaan lijkt, maar tot in detail is doordacht.

Tod’s

Klassieke laagjeslook in gedekte kleuren bij Tod’s. Photo courtesy of Tod’s

Het Italiaanse modehuis Tod’s koos voor een ingetogen interpretatie van intentional layering. Coltruien werden onder overhemden gedragen, V-halstruien werden gecombineerd met lange en halflange jassen en onder dikke breisels piepten de zoom en manchetten van een overhemd tevoorschijn. De kleuren lagen dicht bij elkaar, waardoor de verschillende lagen één harmonieus geheel vormen. De styling was rustig en verfijnd, zonder voorspelbaar te worden. Tod’s bewijst met deze collectie dat laagjesmode niet altijd uit uitgesproken contrasten hoeft te bestaan, maar ook geraffineerd en heel draagbaar kan zijn.

Acne Studios

Acne Studios speelde met contrasten en proporties. Oversized bovenstukken werden gecombineerd met slanke silhouetten (zelfs leggings), terwijl wol, leer en glanzende materialen elkaar voortdurend afwisselden. Opvallend was ook het gebruik van korte truien en vestjes over romantische blouses. Niet alleen de kraag, maar de blouse kwam ook onder de bovenlagen vandaan, waardoor de verschillende lagen onderdeel werden van het ontwerp. Het laat zien dat intentional layering niet alleen gaat om het verbergen van kledinglagen, maar juist om het zichtbaar maken ervan.

Rabanne

Layering met lef en fantasie bij Rabanne met als ultieme stylingsvondst het satijnen hemdje. Photo courtesy of Rabanne

Rabanne liet zien dat intentional layering ook speels en verrassend kan zijn. De collectie zat vol vernieuwende stylingideeën. Een van de opvallendste stylingvondsten was het kanten hemdje dat niet onder, maar juist óver dikke wintertruien en coltruien werd gedragen. Het diende niet als ondergoed, maar als extra laag die de outfit meer diepte gaf. Daarover werd dan soms zelfs nog een blouse gedragen. Ook een zwart-witte jurk, die je eerder in de zomer zou verwachten, werd gecombineerd met eronder een coltrui en erover een stoere donkere jas met een lichtblauwe furry kraag. Het laat zien dat intentional layering niet draait om logische combinaties, maar juist om onverwachte contrasten die een outfit karakter geven.

Vier modehuizen, vier manieren om de laagjestrend te dragen

Hoewel alle vier de modehuizen inzetten op intentional layering, geven ze er ieder een heel eigen invulling aan.

Prada laat zien hoe laagjes onderdeel kunnen worden van het ontwerp zelf. De looks zien eruit alsof ze zich gedurende de dag tot stand zijn gekomen, terwijl elke laag zorgvuldig is gekozen.

laat zien hoe laagjes onderdeel kunnen worden van het ontwerp zelf. De looks zien eruit alsof ze zich gedurende de dag tot stand zijn gekomen, terwijl elke laag zorgvuldig is gekozen. Tod’s kiest voor een rustige, verfijnde benadering met ton-sur-ton kleuren en klassieke combinaties. Misschien wel de meest draagbare interpretatie van de laagjestrend.

kiest voor een rustige, verfijnde benadering met ton-sur-ton kleuren en klassieke combinaties. Misschien wel de meest draagbare interpretatie van de laagjestrend. Acne Studios speelt met zichtbare lagen, onverwachte proporties en verschillende materialen en fantasieën. Kragen, manchetten en zomen mogen nadrukkelijk gezien worden.

speelt met zichtbare lagen, onverwachte proporties en verschillende materialen en fantasieën. Kragen, manchetten en zomen mogen nadrukkelijk gezien worden. Rabanne gaat juist voor verrassende contrasten, zoals een kanten hemdje over een dikke wintertrui of een zomerjurk over een coltrui. Hier draait intentional layering om creativiteit en lef.

Juist die verschillende interpretaties maken deze modetrend zo interessant. Er bestaat niet één juiste manier om laagjes te dragen. Of je nu kiest voor de rustige elegantie van Tod’s of de speelse combinaties van Rabanne, intentional layering is altijd gebaseerd op hetzelfde principe: outfits die moeiteloos ogen, maar zorgvuldig zijn opgebouwd.

Zo draag je de nieuwe laagjesmode zelf

Met deze nieuwe laagjesmode kun jij vandaag nog zelf aan de slag. Waarschijnlijk hangen de belangrijkste ingrediënten al in je kledingkast.

Probeer bijvoorbeeld eens:

een coltrui onder een blouse;

een overhemd onder een gebreide trui waarbij de kraag en manchetten zichtbaar blijven;

een blazer onder een trenchcoat;

een jurk over een rechte pantalon;

een satijnen hemdje over een coltruitje (dit is een gewaagde combinatie!);

een fijngebreid vest over een overhemd.

Denk daarbij niet te veel na over perfectie. Juist wanneer verschillende lagen zichtbaar blijven, ontstaat die ontspannen uitstraling die zo kenmerkend is voor intentional layering.

Welke kleuren versterken de laagjestrend?

Ook het kleurenpalet sluit perfect aan bij deze ontwikkeling.

Veel ontwerpers werken met warme, natuurlijke tinten die zich gemakkelijk laten combineren.

Denk aan chocoladebruin, camel, olijfgroen, zand, bordeaux en gebroken wit. Doordat deze kleuren dicht bij elkaar liggen, kun je verschillende lagen dragen zonder dat een outfit druk oogt.

Maar je mag ook met verschillende fantasieën en kleuraccenten spelen, zoals we dat volop bij Rabanne en Acne Studios, en in wat mindere mate bij Prada, zagen.

Waarom deze modetrend zo goed past bij deze tijd

Kortom, we lijken langzaam afscheid te nemen van het idee dat mode perfect moet zijn. Steeds vaker draait kleding om individualiteit, comfort en creativiteit. Deze filosofie komen we, zoals gezegd, ook tegen in de haartrends en zelfs in interieurs.

Een blouse die onder een trui uit piept.

Een sjaal die nonchalant over een blazer hangt (bij Prada zagen we wollen sjaals die door oma gebreid leken).

Een jurk die opeens verrassend goed blijkt te werken over een broek.

Het zijn juist die onverwachte combinaties die een outfit persoonlijk maken.

Misschien is dat wel de echte boodschap achter intentional layering.

Niet alles hoeft perfect te zijn.

Sterker nog: juist een outfit die nét niet helemaal klopt, voelt vandaag de dag modern. Dat deze trend al langer in de lucht hangt, bewijst ook de Wrong Shoe Theory, waar wij al eerder over schreven.

Wordt laagjesmode meer dan een trend?

Alles wijst erop dat deze manier van stylen langer zal blijven.

Intentional layering past perfect bij een garderobe waarmee creatief wordt omgegaan. Een zomerjurk krijgt met een coltrui en hoge laarzen een tweede leven. Een overhemd ziet er compleet anders uit onder een trui dan onder een blazer.

Daardoor sluit de trend ook aan bij een duurzamere manier van omgaan met kleding. Je hoeft minder nieuw te kopen en ontdekt steeds weer nieuwe combinaties met kledingstukken die je al hebt. Dat maakt laagjesmode niet alleen stijlvol, maar ook verrassend toekomstbestendig.

De conclusie

Laagjes zijn veel meer geworden dan een praktische oplossing voor koud weer. De modetrends voor herfst/winter 2026-2027 laten zien dat intentional layering uitgroeit tot een nieuwe manier van denken over mode. Niet perfectie staat centraal, maar persoonlijkheid. Niet een outfit die tot in detail is afgestemd, maar een look die karakter heeft.

Deze nieuwe trend nodigt uit om opnieuw naar je eigen kledingkast te kijken, onverwachte combinaties te maken en te ontdekken dat juist de mooiste modelooks soms ontstaan wanneer je de regels een beetje loslaat.