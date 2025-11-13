Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Check onze tips

Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

Quiet luxury blijft de modewereld sterk beïnvloeden. Wij delen onze beste tips om jouw look hierop af te stemmen.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman
Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Overal duikt de term op: quiet luxury. Het is dé modetrend van winter 2025. Maar wat betekent het precies?

Wat is quiet luxury eigenlijk?

Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman
Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Je zou het kunnen samenvatten als ‘ingetogen elegantie’ – een perfecte balans tussen verfijnde luxe en een minimalistische, tijdloze stijl. Moeiteloos chique, zonder schreeuwerige logo’s of opvallende trends. Het draait om hoogwaardige materialen, perfecte pasvormen en klassieke silhouetten.

Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman
Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Quiet luxury belichaamt het stille zelfvertrouwen van luxe — die geen bevestiging nodig heeft. Het is de moderne definitie van elegantie: sober, duurzaam en discreet verleidelijk.

Hoe pak je het aan?

Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman
Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Quiet luxury lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Deze esthetiek vraagt om een goed ontwikkeld stijlgevoel. Het draait om het opbouwen van een garderobe die bestaat uit exclusieve, tijdloze kledingstukken die verfijning uitstralen.

Quiet luxury blijft dé modetrend van winter 2025. Foto Charlotte Mesman
Geraffineerde volumes en silhouetten. Foto Charlotte Mesman

Denk aan:

  • een mooie blouse met een bijzondere snit
  • een klassieke lange jas in een ingetogen kleur
  • een chique spijkerbroek in donkerblauw of zwart
  • een it-bag
  • een leren jack of jas
  • een mooie blazer
  • een rechte rok of een wijde broek met bandplooien
  • hoge laarzen, it-sneakers of loafers

Met deze ‘basics’ kom je al een heel eind.

Slim combineren

Het lijkt misschien een investering, maar dat hoeft niet zo te zijn. Quiet luxury draait niet om merken, maar om uitstraling. Je kunt het dus ook betaalbaar én bewust doen. Bouw je stijl stap voor stap op. Begin bijvoorbeeld met één goed gekozen statement piece — zoals een lange, chique winterjas. Die draag je over al je outfits en geeft direct een quiet luxury-allure.

Zo versterk je het gevoel

Ook met kledingstukken uit je eigen garderobe kun je al een heel eind komen. Check deze tips:

  1. Kies kledingstukken in ingetogen kleuren.
  2. Combineer tinten binnen hetzelfde kleurenpalet.
  3. Ga voor klassieke pasvormen.
  4. Draag alleen kleding en schoenen in perfecte conditie.
  5. Beperk accessoires tot een minimum.
  6. Kies accessoires van hoogwaardige materialen.
  7. Speel met volumes en silhouetten.
  8. Draag een witte blouse (of eentje met een streepje) onder je wintertrui.
  9. Combineer je spijkerbroek met een blouse in plaats van een sweater.
  10. Knoop een trui nonchalant over je schouders.

Bekijk onze streetstylefoto’s en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Dit zijn de brillen van het moment. Statement brillen waar je niet omheen kunt

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

