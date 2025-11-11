Brillen zijn hot. Of het nu om een zonnebril of een bril op sterkte gaat. Ga voor een montuur waar je de show mee steelt.

Dit zijn de brillen van het moment. Statement brillen waar je niet omheen kunt. Op deze foto Sara Caballero. Foto Charlotte Mesman

Deze winter is een bril niet zomaar een modeaccessoire – het is een statement. Op de straten van Parijs, tijdens de shows voor lente zomer 2026, werd duidelijk: eyewear is het nieuwe power-accessoire. Topmodellen verschenen met monturen die niet alleen bijdroegen aan hun look, maar ook hun identiteit benadrukten. Van oversized retrobrillen tot verfijnde goudkleurige monturen – de bril van winter 2025 draait om persoonlijkheid, intellect en kracht.

Maximalisme

Een brillentrend voor winter 2025 2026 die ons direct opviel is: de terugkeer van maximalisme in zwart. Dikke, glanzende monturen met een sculpturale vorm zijn meer dan ooit een trend. De nieuwigheid is dat de vormen steeds meer richting de zogenaamde ‘shieldbrillen’ gaan. Dit zijn brillen die een groot deel van je gezicht bedekken. Deze brillen zien we voor winter 2025 2026 vaak met donkere of gekleurde glazen. Het is dé ster van het moment.

Draag een shieldbril bij een ingetogen klassieke look zoals topmodel Sara Caballero. Wij spotten haar bij The Row met een donkere shield bril die ze droeg bij een blauw-witte blouse waarover ze een bruinwollen sjaal had gedrapeerd. Zo krijg je een sterke, modieuze look. Bij Hermès had zo een dergelijke bril gecombineerd met een donkerblauwe spijkerjas met daaronder een zwarte blouse die zich tot aan het laatste knoopje had dichtgeknoopt voor een strak en minimalistisch effect.

Intellectueel

Dit zijn de brillen van het moment. Statement brillen waar je niet omheen kunt. Op deze foto Sofi Damzina. Foto Charlotte Mesman

Daartegenover staat een trend die je intellectuele renaissance zou kunnen noemen. Het gaat hier om verfijnde, rechthoekige brillen met een subtiel zilver- of goudkleurig randje. Het is een stijl die ‘less is luxe’ ademt: genderloos, precies en intelligent. De bril is hier geen accessoire, maar staat voor karakter.

Tijdens de Paris Fashion Week spotten we het fashion model Sofi Damzina met zo’n lichtgewicht montuur. Ook haar look was verder vrij klassiek en minimalistisch: een lange jas, een donkere blouse met – een opvallend detail – een tweed das. Juist de combinatie van verfijnde bril en tweed das doet het ‘m!

Laat zien dat je ’s ochtends je bril niet gedachteloos en uit routine opzet, maar dat het een accessoire is dat actief meerwaarde aan je look toevoegt en je interessanter maakt.

Vintage aviator

Dit zijn de brillen van het moment. Statement brillen waar je niet omheen kunt. Op deze foto Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

En dan is er nog de vintage aviator: een licht montuur met zachte hoeken en een boyish uitstraling. Topmodel Alix Bouthors droeg deze bril bij een grijze trui met daaronder een wit T-shirt (een trend die we ook deze winter weer zien). De aviator voor winter 2025 is geraffineerder, minder stoer, meer soulvol. Perfect voor wie wintermode wil verzachten met een vleugje retro-romantiek.

Kortom: de bril – of het nu gaat om een zonnebril of een bril op sterkte – is niet langer iets waarachter je je verschuilt, maar juist een manier om gezien te worden. Of je nu kiest voor groot en gedurfd, verfijnd en intellectueel, of speels en nostalgisch – jouw montuur vertelt dit seizoen wie je bent.

