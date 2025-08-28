De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Chloé

De wenkbrauwtrends voor winter 2025 2026 zien er natuurlijk en prominent uit, met volle, langere wenkbrauwen die richting de slapen doorlopen. Er is een verschuiving naar meer textuur en minder strakheid, met opvallende powerbrows en ook nog steeds de populaire gebleekte wenkbrauwen. Daarnaast wint de zachte, natuurlijke Renaissance brow aan populariteit.

De wenkbrauwtrends voor winter 2025

Wenkbrauwen zijn, net zoals de mode, altijd in beweging. De wenkbrauwtrends voor winter 2025 2026 lopen uiteen maar op de catwalks domineren volle wenkbrauwen die wat langer zijn doorgetrokken richting de slapen en net wat donkerder zijn aangezet dan de eigen natuurlijke kleur. Daarnaast blijven we ook gebleekte wenkbrauwen zien. We lopen je door de nieuwe wenkbrauwtrends heen.

Vol, getextureerde wenkbrauwen

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Sportmax

Eén van de meest opvallende wenkbrauwtrends voor winter 2025 is de volle, getextureerde wenkbrauw. De wenkbrauwen worden opgemaakt volgens hun natuurlijke vorm maar worden zwaarder aangezet en getextureerd, waardoor ze voller lijken. Anders dan bij de gelamineerde wenkbrauwen van de afgelopen jaren kun je door de haartjes heen de huid niet zien omdat er veel product (wenkbrauwpotlood, -poeder, -gel) wordt gebruikt. De wenkbrauwen zijn ook minder strak en perfect dan voorheen, de haartjes springen soms alle kanten op. Verder worden ook de buitenste uiteinden zwaar aangezet. Heb je zin in een andere look dan is dit een trend om mee te experimenteren. Het zijn power brows die karakter en autoriteit uitstralen.

Tip: doe er je voordeel mee als je een sollicitatiegesprek hebt of om opslag wilt vragen!

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Tod’s

Superzware rechte wenkbrauwen

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Prada

Op sommige catwalks zagen we een overdrijving van de volle, getextureerde wenkbrauwen. Voorbeelden daarvan zijn Valentino en Prada. De wenkbrauwen zijn hier donker aangezet, bijna lange zwarte strepen in het gezicht. Bij Prada was deze brow look gecombineerd met een doorzichtige bril wat een apart effect gaf, alsof de wenkbrauwen deel uitmaakten van het montuur.

Gebleekte wenkbrauwen

De wenkbrauwtrends voor winter 2025: power brows! Photo courtesy of Sportmax

Houd je van een edgy en moderne look, dan zullen de gebleekte wenkbrauwen, zoals we die nog steeds zien, jou vast aanspreken. Deze wenkbrauwtrend geeft je een instant coole uitstraling. Het voordeel van deze brows is bovendien dat je er twee kanten mee opkunt want heb je op een dag zin in zichtbare wenkbrauwen dan maak je de gebleekte haartjes met make-up op.

Leuk om te weten: jaren geleden was er een modeseizoen waarin bijna alle modehuizen de modellen met gebleekte wenkbrauwen de catwalk opstuurden. De make-up artiesten kwamen er al snel achter dat het gemakkelijker was om de wenkbrauwen van de meisjes te bleken en alleen op te maken voor die maisons die een zichtbare wenkbrauw wilden, dan elke keer de natuurlijke kleur van de wenkbrauwen van de modellen weg te werken met camouflageproduct.

Een Tik-Tok trend: Renaissance wenkbrauwen

De Renaissance brow duikt op als een nieuwe, natuurlijke trend. Volgens deze trend maak je je wenkbrauwen op met een zachte, licht gebogen en iets uitgerekte vorm en vermijd je strakke en scherpe lijnen. Met andere woorden: ga voor klassieke wenkbrauwen met een moderne, zachte touch. Deze trend sluit aan bij de low-maintenance hype en moet de indruk geven dat je niet al te veel moeite doet om er goed uit te zien.

Kernpunten

Volle, langere wenkbrauwen die naar de slapen doorlopen, vaak iets donkerder dan de natuurlijke kleur.

die naar de slapen doorlopen, vaak iets donkerder dan de natuurlijke kleur. Getextureerde, minder strakke wenkbrauwen met haartjes die alle kanten op kunnen springen.

met haartjes die alle kanten op kunnen springen. Superzware, rechte brows als opvallende catwalktrend (Valentino, Prada).

als opvallende catwalktrend (Valentino, Prada). Gebleekte wenkbrauwen blijven populair als edgy en moderne look.

blijven populair als edgy en moderne look. Renaissance wenkbrauwen: zachte, licht gebogen en iets uitgerekte vorm zonder scherpe lijnen, passend bij de low-maintenance trend.

zachte, licht gebogen en iets uitgerekte vorm zonder scherpe lijnen, passend bij de low-maintenance trend. Make-up wordt veel gebruikt om wenkbrauwen aan te zetten of juist zichtbaar te maken bij gebleekte haartjes.

FAQ’s

1. Wat zijn de belangrijkste wenkbrauwtrends voor winter 2025-2026? De trends zijn volle, natuurlijke en langere wenkbrauwen met veel textuur, plus gebleekte wenkbrauwen en de zachte Renaissance brow. 2. Wat zijn powerbrows? Powerbrows zijn volle, sterke wenkbrauwen die karakter en autoriteit uitstralen. Ze zijn minder strak en vaak wat donkerder aangezet. 3. Kan ik ook kiezen voor gebleekte wenkbrauwen? Ja, dat is een hippe, edgy trend. Als je zin hebt in zichtbare wenkbrauwen, kun je de gebleekte haartjes met make-up weer zichtbaar maken. 4. Wat is de Renaissance brow? Een zachte, licht gebogen en uitgerekte wenkbrauwvorm zonder scherpe lijnen, voor een natuurlijke en low-maintenance uitstraling. 5. Hoe kan ik mijn wenkbrauwen het beste stylen volgens deze trends?

Gebruik producten zoals potlood, poeder en gel om volume en textuur aan te brengen, experimenteer met zwaardere buitenste uiteinden en laat de haartjes wat meer los en natuurlijk vallen.



