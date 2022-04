5x Tips om je wenkbrauwen voller te laten groeien

Misschien heb je je wenkbrauwen in het verleden veel geëpileerd en wil je nu terug naar wat sterkere en vollere wenkbrauwen volgens één van de vele wenkbrauwtrends (want behalve volle en natuurlijke wenkbrauwen komen ook dunne wenkbrauwen weer in beeld). Of misschien heb je opgemerkt dat je wenkbrauwen op foto’s vaak wat summier overkomen. Misschien heb je een speciale gelegenheid in de planning staan en wil je er dan extra mooi uitzien. Misschien heb je ergens gelezen dat zware wenkbrauwen je autoriteit verlenen (het is waar!) en je een sterkere uitstraling verlenen (ook waar, heel handig bijvoorbeeld als je een sollicitatiegesprek hebt).

Het zijn allemaal redenen om extra aandacht aan je wenkbrauwen te besteden. Hieronder vind je een aantal tips om je wenkbrauwen te laten groeien.

Vijf tips om je wenkbrauwen te laten groeien

1. Heb geduld

Wenkbrauwen (terug) laten groeien, kost tijd. Er gaan zeker twee à drie maanden overheen voordat je met ‘nieuwe’ wenkbrauwen op de proppen kunt komen. Heb geduld!

2. Kom er niet aan

Vanaf het moment dat je besluit om je wenkbrauwen te laten groeien, raak je ze niet meer aan. Laat ook de haartjes buiten de contouren staan. Ze zouden later, als je wenkbrauwen voller en breder zijn, wel eens cruciaal kunnen zijn voor de vorm. Misschien is het juist dat ene haartje dat het verschil maakt!

3. Let op je vitamientjes!

Vitamine B, B-1, B2 en biotine (in eieren, melk, noten en lever) zijn belangrijk voor de (normale) haargroei. Ook ijzer en eiwitten zijn belangrijk. Zorg ervoor dat je ze binnenkrijgt. Verwacht er geen wonderen van maar voorkom dat je er tekort aan komt.

4. Probeer een olie

Houd je van natuurlijke middeltjes dan kun je je wenkbrauwen dagelijks verwennen met een jojoba of castorolie (ook wel ‘wonderolie’). Er wordt wel gefluisterd dat dit soort oliën de haargroei stimuleren maar of het waar is, is de vraag. Wel doet met name castorolie de haartjes glanzen en voller lijken omdat de olie als het ware een filmpje om de haartjes legt.

5. Probeer een wenkbrauwserum

Er zijn speciale wenkbrauwserums die beloven de groei van wenkbrauwhaartjes te bevorderen (serums zouden de actieve groeifase verlengen), maar ook hier is het weer de vraag of ze echt helpen. Er zijn mensen die er positieve ervaringen mee hebben. In geval je een serum probeert, is geduld (zie punt 1) in ieder geval weer een schone zaak. Pas na 3 of 4 maanden dagelijks aanbrengen zouden de resultaten zichtbaar zijn.

N.B. Ook met make-up kun je een heleboel doen. Experimenteer met je manier van opmaken. Maak je wenkbrauwen lichtjes breder en misschien ook wat rechter voor een eigentijdse ietwat boyish look. Of experimenteer met een boogje. Alles komt op dit moment weer terug.

