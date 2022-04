Ga jij dit voorjaar ook voor modieus Meghan Markle wit?

Meghan Markle koos ervoor om zich in ons kikkerlandje in een total white outfit te presenteren. Wat zij kan, kan jij ook. De modetrends 2022 dicteren: optisch wit van top tot teen.

Mononchrome modelooks 2022. De (niet)kleur wit. Photo courtesy of Valentino

Puur wit, optisch wit, smetteloos wit, de kleur van de onschuld. Meghan Markle presenteerde zich bij de openingsceremonie van de Invictus Games in Den Haag in een total white outfit.

Mononchrome modelooks 2022. De (niet)kleur wit. Photo courtesy of Valentino

Meghan droeg een wit broekpak van Valentino (zie de foto hierboven) met bijbehorende witte tas (tweede tas van links op de cover foto) en witte schoenen. Hiermee volgt Meghan de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022. Monochrome looks zijn hot; wit van top tot teen was op meerdere catwalks te bewonderen.

Valentino showde het witte broekpak dat Meghan Markle droeg met onder de blazer een witte bloes. Meghan daarentegen droeg het jasje dichtgeknoopt op de blote huid. Hierdoor kreeg het broekpak een minimalistische uitstraling die nog werd versterkt door de ‘grafische’ tas met vierkante sluiting.

Mononchrome modelooks 2022. De (niet)kleur wit. Photo courtesy of Fendi

Overigens was Valentino niet de enige die witte broekpakken showde. Het overgrote deel van de modeshow voor lente zomer 2022 van Fendi bestond uit total white outfits, en ook bij een modehuis als Michael Kors zagen we een wit broekpak voorbijkomen, ditmaal met compleet andere proporties.

Mononchrome modelooks 2022. De (niet)kleur wit. Photo courtesy of Michael Kors

Wil je deze zomer, net zoals Meghan (of misschien juist ondanks Meghan – de meningen over deze pittige dame zijn verdeeld), dan kun je meerdere kanten op. Je kunt gaan voor een boyish oversized jasje, al dan niet op de blote huid of met een top of blouse, met daaronder een wijde hoge-taile-broek maar je kunt ook kiezen voor een driekwart broekje met sigarettenpijp met een tailored jasje, zoals bij Michael Kors.

Misschien nog leuk om te weten: met haar total white kledingkeuze breekt Meghan (opnieuw) met de koninklijke dresscode (die sowieso niet meer op haar van toepassing is) omdat het de leden van het Britse koninklijk huis betaamt om in (felle) kleur(en) gekleed te gaan zodat deze publieke figuren door iedereen gemakkelijk in de menigte te spotten zijn (althans, zo hebben wij ons laten vertellen). Meghan heeft zich van deze dresscode nooit veel aangetrokken en heeft zich altijd in gedekte kleuren – blauw, wit, zwart, beige – gekleed. Zoals gisteren.

TRENDYSTYLE